Inauguran la librería Dolores Batista

Con la finalidad de ofrecer un mayor acervo cultural en Juárez se inauguro la Librería Dolores Batista del Centro Paso del Norte, la cual ofrece una amplia gama de títulos para la comunidad que este interesada en enriquecer sus hábitos de lectura. En la capital se abrirá otra en honor a Enrique Servín Herrera.

Los juarenses podrán verse emocionados porque su imaginación saldrá de paseo con las letras y les abrirá espacio para la creación de nuevos mundos y conocimientos, porque la lectura brinda esa oportunidad y gusto.

El gobernador Javier Corral Jurado presidió la inauguración de este sitio dijo que el acceso a la lectura es un derecho inalienable y con esta librería se contará con material de lectura, ello como parte del programa Leer Más.

Foto: Venessa Rivas | El Heraldo de Chihuahua

Es un proyecto muy importante para abatir uno de los rezagos como es el hábito de la lectura y poder generar un espacio de acceso a libros, escritores y autores de gran calidad.

El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo señaló que fue la historia quien lo trajo a Chihuahua “Me gusta Chihuahua y me gustan los chihuahuenses y me vale sombrilla que cuando llegó a Chiapas me regañen porque me gusta Chihuahua”.

Reconoció que el plan de fomento a la lectura fue complicado, pero la inauguración de una librería es una gran noticia porque últimamente se han cerrado muchas librerías y los lectores se han alejado del placer que brinda la lectura.

“Tengo que agradecerle a la Secretaria de Cultura la galleta que le echo para que esto fuera posible”, dijo Paco Ignacio Taibo, quien además plantea volver hacia los tendidos de libros para que los ciudadanos tengan acceso a buenos títulos.

Foto: Venessa Rivas | El Heraldo de Chihuahua

Destacó que con esta librería es parte de “deschilanguizar” la compra de buenos libros, donde el costo de los libros es a un tercio, donde además tendrán libertad de lectura. En el tiempo de cierre de librerías en el pañis se abrirán 5 para construir una república de lectores.

La librería forma parte del programa Educal-Fondo de Cultura Económica del Gobierno Federal aunque de funcionamiento autónomo. Con este espacio, se rinde un homenaje a la vida y legado de la poeta, ensayista, traductora y promotora social ralámuli Dolores Batista, quien hasta el final de sus días, en el año 2004, se dedicó a recopilar la tradición oral tarahumara de forma bilingüe.

Se prevé que la segunda librería de este tipo se inaugure en la Casas de Los Laureles en la capital, la cual llevará el nombre de Enrique Servín Herrera, un poeta chihuahuense.

La Secretaria de Cultura, Concepción Landa señaló que Dolores Batista dejó un gran legado, su pluma ha sido la influencia e inspiración para muchas obras culturales como publicación de libros, musicalización de sus poemas, y comics para la preservación de la lengua indígena.

En las dos librerías se han invertido cerca de 2.5 millones de pesos, y a pesar de la pandemia se pudieron mantener las ferias del libro.