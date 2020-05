Incendio permanecería activo varias semanas

El incendio del Relleno Sanitario pudiera durar activo hasta semanas, pero esto depende de la labor del personal que ahí trabaja para terminar de remover y sofocar las brasas que aún quedan activas, señaló el Departamento de Bomberos, quien intervino para apagar las llamas, pero quien finalmente debe vigilar el proceso de extinción son las cuadrillas de Servicios Públicos Municipales.

Este incendio se registró la tarde y noche del pasado día jueves, donde una de las celdas comenzó a incendiarse, y pese a los esfuerzos de los primeros respondientes que son los empleados del Relleno, el fuego se salió de control y fue necesaria la presencia de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, estrategas en el combate en este tipo de conflagraciones.

El fuego fue atacado por varios frentes y los elementos del Cuerpo de Bomberos vigilaron toda la noche y parte de la madrugada las acciones de sofocación y remoción de basura, con la idea de remojar la mayor parte de la basura que se incendiaba, al ser plásticos, cartón y papel esto generaba la posibilidad de que las brasas de basura con los vientos pudieran reiniciar las llamas.

Si bien es cierto se desconocen las causas de cómo se originó el fuego, será la Fiscalía General del Estado la que, por medio de sus especialistas, tendrá que realizar el peritaje. En algunas entrevistas con empleados e incluso pepenadores éstos señalaron que una persona había arrojado una bacha de cigarrillo y de pronto el fuego inició, aunque se informa por parte del personal del Relleno que por la pandemia no se permitía a la gente ingresar.

A decir de las estadísticas el Relleno Sanitario se incendia por lo menos dos veces al año, según registros del Departamento de Bomberos, quien dio a conocer que aunque hasta el momento se desconocen las causas de éste último, el cual fue sofocado, pero no quiere decir que se acabó, ya que es común en incendios de esta índole que las brasas o basura duren días, hasta semanas activas y es necesario que el personal del Relleno Sanitario remueva la basura y logre remojar y enfriar todos los posibles puntos de reinicio del fuego.

Otro factor que se debe vigilar es el viento, ya que éste reaviva las brasas e incluso pueden reiniciar el fuego, por lo que aunque el Cuerpo de Bomberos haya combatido las llamas hasta por dos 48 horas, los días subsecuentes dependen del personal del Basurero Municipal y el apoyo de las cisternas que reciba para enfriar todo y remover la basura hasta que no haya brasas activas que pudieran reavivar el fuego, esto porque es la manera de combatir este tipo de incendios y se basa en el uso de mucha agua e incluso tierra, pues luego de rociar de agua para humedecer la basura que es muy inflamable la tierra funciona para que ésta no vuele, y no le pegue el aire directo y esto provoque que se reinicie.

Para ello fueron necesarias decenas de cisternas del Cuerpo de Bomberos, la Junta de Agua y las de Parques y Jardines, quienes alimentaron de líquido las unidades lanzadoras de agua quienes atacaron directamente las llamas, así como la labor de remoción de parte de operadores de trascabos y maquinaria pesada.

