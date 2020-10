Inconsciencia de la gente, principal causa del semáforo rojo

El 70% de los ciudadanos cree en el Covid-19 e incluso tienen miedo a contagiarse, por lo que han adoptado las medidas sanitarias; el 30% aún está incrédulo, consideran que es un invento de las autoridades que realmente no informan lo que pasa. Al cien por ciento de los ciudadanos les ha cambiado la vida.

¿Cómo ha cambiado mi vida el Covid-19?

-¡Pues dígame usted! Estoy sin trabajo. Vivo al día.

Es la respuesta de Jesús, un hombre de oficio soldador que tenía la esperanza de recuperar su empleo y salir adelante.

Así como Jesús hay muchas personas sufriendo a consecuencia de la pandemia, a quienes se les hace injusto pagar el precio por quienes no quisieron o no pudieron cuidarse durante estos meses.

Uno de los sectores afectados es el comercio y servicios, Horacio Betancourt es comerciante de la avenida Niños Héroes en el Centro de la ciudad, quien señaló que el cierre de locales les afecta en gran medida, algunos les pega en un 50%, pero hay quien afirma es el 70%, “esto es una situación mundial y no sabemos a dónde vamos a llegar”.

Jesús Méndez relató que desde el inicio de la pandemia cerraron el taller de soldadura donde trabajaba, luego con el avance de color en el semáforo volvieron a trabajar pero sin recuperarse, ahora vuelven al confinamiento. “Es demasiado escaso el trabajo, la gente no te acepta en su casa y quienes lo hacen nos bañan en cloro y sanitizante”, comentó.

Patricia Valdiviezo, otra de las entrevistadas, afirmó que la situación por la que atraviesa el Hospital General Regional Número 1, mejor conocido como el Morelos, es muy triste, “Ayer sacaron 8 cuerpos y en el segundo piso me tocó ver a una persona fallecida y amortajada en el pasillo, no se dan abasto”.

Patricia mencionó que ella ha estado en el nosocomio cuidando a un familiar que fue operado de urgencia, en ese tiempo ha podido percatarse de la triste y devastadora situación, por lo que lamentó que la gente no se cuide que, siga organizando fiestas y bodas, sin pensar en el daño que ocasionan porque es seguro que muchas personas se contagiarán y seguirán esparciendo el virus, llevando la muerte y la desolación a muchos hogares, “esta situación es nuestra culpa, debemos cuidarnos”, enfatizó.

Don Lorenzo Meléndez tiene 52 años de comerciante en la zona de la calle Cuarta, “esta pandemia sólo nos ha perjudicado, la venta nos bajó a 75 por ciento”, relató que a su edad tuvo que diversificarse y continuar con la venta de periódico, cigarrillos y dulces en la calle a fin de sacar algo para comer y hacerle frente a sus responsabilidades. En su puesto vendía refrescos, golosinas y papitas, ello tras haber perdido su patrimonio en el incendio del mercado donde vendía ropa y calzado; desde hace dos años del incendio han batallado para levantar de nueva cuenta, ahora con la pandemia, afirma: “Está muy pesado ahorita, batallamos para sacar para los frijoles”.

Los ciudadanos lamentaron que el gobierno, tanto estatal como municipal, no apoye con despensa al menos para las personas que se ven muy afectadas con este color rojo, pues no piensan en quienes se quedan sin sustento.

Hay quienes hasta consideran que la pandemia es una cuestión política, hay otros que consideran que no existe porque no les ha tocado ver alguna persona enferma en su círculo cercano. En este sector se dan el “lujo” de no usar cubreboca y no guardar las medidas necesarias.





SONDEO

¿Cree usted en el Covid-19?





Sí 70%

No 30%





CARITAS:

1.- “La ventas disminuyeron y los locales están cerrados, nos afecta hasta un 70 por ciento, tenemos que cuidarnos”, afirmó Horacio Betancourt.

2.- “La culpa la tienen quienes organizaron fiestas y pensaron que no pasaría nada”, dijo Patricia.

3.- “Hemos tenido muchas pandemias a lo largo de la historia y esta es terrible”, comentó Jesús Méndez

4.- “Esto se desató por las fiestas, por no cuidarnos, en cualquier momentito piensan que está bien y salen a la calle”, dijo Patricia Valdiviezo.