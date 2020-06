Incrementa Chihuahua 100 mil vehículos en dos años

Un incremento de 100 mil vehículos en tan solo dos años presenta el estado de Chihuahua en su padrón vehicular, al pasar de un millón 585 mil 072 en el año 2018, a un millón 685 mil 334 a la fecha, de acuerdo al registro de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECETA LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Lo anterior equivale a que en el territorio estatal existen más autos que personas en la ciudad de Chihuahua, que de acuerdo al índice poblacional, corresponde a un millón 19 mil 609 personas, superándolo por más de 500 mil automotores.





En la proporción estatal, equivale a un vehículo por cada dos personas que habiten en la entidad, con el registro de 3 millones 727 mil 984 habitantes en el estado de Chihuahua.





El número registrados en el padrón vehicular del estado de Chihuahua corresponde a los que se encuentran legalmente registrados en la entidad, por lo que aquellos que sean importados y no cuenten con la documentación necesaria, de los denominados “chuecos”, que tengan placas de otros estados, o que no hayan renovado el trámite vehicular, no estarían contabilizados, por lo que se infiere que el número total debe ser mayor.





De acuerdo a los registros de la Secretaría de Hacienda, en 2017 circulaban un millón 518 mil 57 vehículos en las calles, carreteras, caminos y brechas del Estado, número que se incrementó con 73 mil automotores más, en 2018, cuando había un millón 585 mil 72. En 2019 se llegó a un millón 656 mil 910 autos, y hasta el lunes 22 de junio de 2020, se contabilizaba un total de un millón 685 mil 334 vehículos.





Delicias Reanudan terapias de rehabilitación en Saucillo

Local Realizaron cuatro clausuras del 15 al 21 de junio

Deportes Podrían rugir los motores del Rally Chihuahua Express 2020