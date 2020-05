Incrementa generación de basura

Un incremento considerable en la generación de basura urbana han reportado los recolectores de Aseo Urbano, desde el inicio del confinamiento de las personas en sus hogares, debiendo generar hasta un viaje extra al depósito para volver por más basura.

Así lo refirió Sergio Quiñones, Jefe de Recolección, de Aseo Urbano, quien tiene a su cargo las zonas de Punta Oriente y Santo Niño, donde mencionó que han tenido que volver pues, el camión se llena al límite de su capacidad, y aún quedan calles por recorrer.

Por parte de Municipio, independientemente de los servicios privatizados, trabajan alrededor de 50 camiones con equipos de tres personas: un chofer y dos chalanes, que cubren dos rutas, diferidas en lunes, miércoles y viernes; y martes, jueves y sábado, con descanso los domingos.

Los ingresos son en promedio 2 mil pesos por semana, más un bono de 2 mil 600 pesos el día 15 de cada mes. Por parte del Municipio, han conservado su empleo con sueldo íntegro, por ser una actividad esencial, y cada día reciben el equipamiento especial para enfrentar la contingencia sanitaria, como cubrebocas, gel para manos, guantes de látex, y sanitización a través de un túnel colocado en las instalaciones.

“La gente está encerrada, y hacen más basura, por ejemplo, en Jardines de Oriente tiran de todo, escombro, sillones, colchones, de todo tiran, y hay veces que de plano no podemos echar las cosas, hay juegos de sala hasta completos, pero no lo podemos echar, sacan mucha tierra a las bolsas, a los tambos, y están muy pesados, y podemos levantar máximo 30 kilos, ya más no, porque se pueden lastimar la cintura, porque es mucho peso, les pedimos que canalicen con atención ciudadana, pero no hacen caso”, finalizó.





