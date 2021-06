Incrementan multas hasta 1500% al transporte por alta reincidencia 

El director de Transporte, David Holguín Baca, dio a conocer que las multas en el transporte urbano tuvieron un incremento de hasta mil 500%, ante la alta reincidencia que mantienen los conductores, principalmente en algunas faltas, como utilizar el teléfono celular y no cumplir con la última vuelta al terminar el turno por la noche.

Comentó que el tema no es un mecanismo de recaudación para las arcas del Estado, sino que es un reclamo constante social, de los pasajeros y de la alta incidencia que mantienen los conductores, ya que antes pagaban 250 por utilizar el celular y ahora se incrementó a 3 mil 500 para quien cometa dicha falta.

“Tenemos otras multas, como cortarse en la última vuelta, donde dejan varados a decenas de personas en una ruta, la cual costaba 250 pesos y la incrementamos a 8 mil pesos, pero no se trata de una cuota o algún pago generalizado, simplemente que cumplan con su deber y trabajo para no afectar a la sociedad”, comentó el director de Transporte.

Dijo que la actualización en el transporte se debió a que los conductores de los camiones no han reparado la mayoría de las faltas e incluso insisten en violar la ley, pues las penas eran muy bajas, como la del uso del celular que rondaba los 250 pesos, pese al riesgo que implica manejar y utilizar el celular con decenas de vidas a su cargo.





David Holguín, director de Transporte de Gobierno del Estado / Foto: Gerardo Aguirre





David Holguín compartió que desde el pasado viernes iniciaron mesas de negociaciones con los gremios del transporte para explicarles el motivo de los incrementos en las infracciones, y reiterarles que no se debe a un incremento recaudatorio, como se ha venido comentando entre los conductores de este gremio.

Otras de las multas que tuvo un incremento importante fue la del comportamiento inadecuado de algún conductor, que costaba 700 pesos la infracción y la cual incrementó a los 8 mil pesos, a fin de que los conductores de los camiones no puedan agredir o confrontarse con los pasajeros, ya que la multa será mayor.

“Aquí sí vamos a entrar a un análisis profundo, porque es difícil medir el comportamiento de una persona, por lo que vamos a ver la posibilidad de que si algún conductor tiene dos o tres faltas por este mal comportamiento con algún pasajero, se pueda aplicar la multa y no aplicarla a diestra y siniestra”, agregó.

El director de Transporte dijo que están en total apertura de recibir al gremio para analizar y discutir las infracciones, pero que por ningún motivo se van a eliminar los nuevos costos de las infracciones, debido a que la tendencia de reincidencia sigue al alza y el comportamiento sigue siendo el mismo.

“Nos siguen llegando los reportes de que los conductores siguen cortándose temprano, dejando a la gente en las calles, no es posible que continuemos con este reclamo social, también no es permisible que anden usando el celular cuando conducen un vehículo, es por el bien de todos, si no cometen las infracciones no van a pagar nada, no es una cuota o impuesto, sólo es hacer el trabajo que les corresponde”, abundó.