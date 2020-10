Atraviesa Chihuahua por situación crítica, "ciudadanos mal portados"

“Nos portamos muy mal, es penoso decirlo”, señaló el doctor Rodolfo Chávez Chávez, director del Hospital Ángeles Chihuahua e integrante del Consejo Estatal de Salud, quien agregó que el virus es el enemigo común y para combatirlo se necesita la participación de cada uno de los ciudadanos.

Descartó que se trate de una mutación del virus, sin que fuera el mal comportamiento de la ciudadanía al olvidar el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos.

“No hay más sordo que el que no quiere oír, se han difundido las medidas y quien no las toma es porque no se quiere”, señaló el médico.

Rodolfo Chávez resaltó que además del incremento de contagios se registra el hartazgo de la población a causa del encierro, además del problema económico por lo que dijo que es empático con las personas que por necesidad tienen que salir de su casa a buscar sustento por lo que les recomendó hacerlo con las más estrictas medidas de precaución.

El tercer elemento que se vislumbra en esta pandemia es la influenza H1N1 que será complicado distinguir los dos virus al inicio de la enfermedad, “escala el tema de salud”, advirtió.

Reconoció que es sumamente ente como,eso no aceptar a un paciente enfermo porque no hay camas, ventiladores personal médico y el qué hay está cansado.

“Estamos viviendo momentos terribles como no esperan ver yo en mi vida”, dijo, al invitar a la población a cuidarse.