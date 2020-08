Incumplieron acuerdos agricultores del distrito 005, acusa Gobierno

Ante los disturbios que se registraron la tarde de hoy por parte de los productores de la entidad y elementos de seguridad, el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, indicó que la mayoría de los distritos de riego cumplieron lo acordado, a excepción del 005 a cargo de Andrés Valles.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“La mayoría de los distritos de riego cumplieron y el que representa Andrés Valles no ha cumplido porque hay quien dice que no estaba en los acuerdos, pero esta su firma en sus documentos. La mayoría de los distritos estuvieron de acuerdo y cumplieron con su parte, menos Andrés Valles y desconocemos la justificación que tenga para ello”, expresó Mesta Local Confronta Joel Gallegos a agricultores en Palacio de Gobierno

De igual manera, Mesta agregó que el gobernador, Javier Corral, no tomó la decisión de detener el paso de los agricultores esta tarde. “Nosotros habíamos acordado con todos los agricultores que cumpliendo los dos requisitos se detendrían los bloqueos y nos enteramos que por parte de ese mismo grupo empezaron a convocar no solo que no se cumpliera el acuerdo, sino que se incrementara (las manifestaciones)”, dijo.