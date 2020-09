Indígenas, sin frijol ni maíz para alimentarse

El hambre se apoderará de los indígenas, no cosecharán muni (frijol) y sunu (maíz). Arturo se aferra a las pocas mazorcas de maíz, no se registraron lluvias y no tendrán qué comer. La pérdida en la agricultura de autoconsumo es del 90 por ciento. “En mi comunidad todo se secó en la milpa”, relata Arturo Merino González, indígena ralámuli de la comunidad de Tehuerichi, ubicada en el municipio de Carichí.

Las comunidades indígenas se verán severamente afectadas, ya que la falta de lluvia durante la polinización del maíz ocasionó que las mazorcas no crecieran, en el mejor de los casos las plantas alcanzaron alrededor de un metro de altura, pero la mazorca no se llenó. En condiciones normales la producción es deficitaria, pero con la sequía se agrava.

Arturo afirma que la lluvias los ha abandonado por más de 60 días, no hay probabilidad de que la tierra dé fruto.

La agricultura de autoconsumo en los 14 municipios de la zona serrana establece una superficie promedio de 39 mil 341 hectáreas, de maíz son 35 mil 984 hectáreas y 3 mil 357 de frijol, cosechas que constituyen la principal fuente de alimentación de las comunidades indígenas y mestizas.

Arturo Merino es el suplente del presidente municipal y afirma que el principal problema que enfrentan es la falta de agua en el campo, “ha sido un año muy difícil, con una sequía crítica, nos afecta más en las comunidades indígenas donde se encuentra la gente más marginada, que siembra su hectárea de maíz o frijol y no van a tener cosecha, la pérdida es al 100 por ciento”.

Arturo señaló que en su comunidad sólo quedan rastrojos se echó a perder todo, y aunque el frijol brotó no alcanzará a desarrollarse.

En Carichí son 2 mil 365 hectáreas de maíz y 910 hectáreas de frijol; en Bocoyna son 5 mil 157 ha de maíz, en Guachochi asciende hasta 8 mil 400 ha de maíz.

De acuerdo al diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Rural esta región serrana tiene un fuerte impacto en la producción de maíz y frijol de autoconsumo, aproximadamente el 90 por ciento.

En algunas parcelas el cultivo es doble, pues sembraron maíz y calabaza, la calabaza tampoco creció y no se puede usar para el consumo, a lo mucho se lo darán a las chivas.

Arturo augura que habrá mucha migración, sobre todo a las grandes ciudades como Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc en busca de empleo, ya que el hambre los ahorcará.

“A lo mejor habrá alguien que nos apoye y podamos salir adelante”, dijo.

URGE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA

En la región de la Sierra Tarahumara se requiere un programa para mitigar el impacto de la sequía, primero la activación de la declaratoria emergente de sequía a través del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

Se necesita destinar recursos para un programa de empleo temporal con pago de jornales para obras de conservación de suelo y agua; prevención de incendios forestales; arreglos de infraestructura básica como son escuelas, hospitales y barbechos de invierno.

Todas estas propuestas tienen como objetivo generar ingresos a las familias indígenas y campesinas de la región para que tengan recursos para la adquisición de alimentos.

Con fecha del 18 de agosto 2020 se envió la solicitud de corroboración del fenómeno climatológico de sequía a la titular de Conagua, para iniciar el proceso de solicitud de emergencia al gobierno federal. A la fecha no hay respuesta.

SEGURO CATASTRÓFICO

El secretario de Desarrollo Rural, René Almeida Ortega, señaló que se contrató un seguro catastrófico para atender la zona serrana y con ello paliar un poco la hambruna que se avecina.

“Es una región que requiere mucho del auxilio gubernamental”, dijo el funcionario estatal, al comentar que se adquirió el seguro mencionado. Además están instrumentando un apoyo extraordinario para que las familias tengan lo más elemental por unos meses y puedan sostener su alimentación.

Comentó que ya en otras ocasiones se ha desplegado apoyo, sin embargo, esta vez se prevé que será un tiempo prolongado.

A la fecha están corriendo los avisos de siniestralidad a la aseguradora para que concurran a ratificar el daño.

“El hecho de que no haya llovido en Chihuahua hace patente que necesitamos la solidaridad en el marco del federalismo”, señaló.

El seguro será de mil pesos por hectárea y se aseguraron 55 mil hectáreas en los 14 municipios. Confían en que pronto los afectados pueden contar con la indemnización.







PRINCIPALES IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

*Insuficiente disponibilidad de maíz y frijol en la Sierra Tarahumara para autoconsumo, lo que provoca inseguridad alimentaria.

*Crisis económica para los productores de temporal.

*Impactos económicos y productivos en la agricultura de riego.

*Disminución de la producción agropecuaria en el estado.

*Abatimiento de acuíferos ante la falta de recarga de agua.

*Sin reservas de forrajes para el próximo 2021.

*Encarecimiento de forrajes e insumos para la suplementación del ganado.

*Abatimiento de las reservas de agua para abrevaderos para el ganado.

*Pérdidas económicas para la reducción en los índices reproductivos del ganado.

*Baja rentabilidad en la producción de leche.



DISMINUYEN APOYOS FEDERALES

De acuerdo al análisis histórico de inversión federal al campo se puede decir que desde el 2015 a la fecha la reducción ha sido impactante. En 2020 desaparecieron programas Fomento Agropecuario, Concurrencia, y Apoyo a la Comercialización, con un impacto de 449 millones 396 mil 411 pesos menos.

Sólo se anexó el programa Sembrando Vida con un monto de 86 millones 089 mil 500 pesos, el que se entregue esa cantidad no garantiza que los apoyos lleguen a quienes lo necesitan, ya que incluso los indígenas están en trayecto para manifestar el abandono en el que se encuentran por parte de la federación.

