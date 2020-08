Informa IMSS sobre posible caso de reinfección

Al participar en el webinar “Inmunidad contra Covid-19”, organizado hoy por CONACYT, el doctor Constantino López Macías, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica (UIMIQ) del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, comentó el caso de una residente que enfermó y se recuperó de Covid-19 hace aproximadamente cuatro meses.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Un par de meses atrás esta residente se expuso no laboralmente a una persona enferma, por lo que no usaba equipo de protección personal, y actualmente no ha tenido sintomatología.

Se han tomado muestras para investigar si es portadora asintomática, lo cual pudiera explicarse por una reinfección; se esperan resultados del Laboratorio Central de Epidemiología del IMSS para su confirmación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social dará seguimiento a este caso como parte de sus acciones frente a la emergencia sanitaria.





Te puede interesar:

Delicias Más de 500 lentes otorga Club de Leones de Delicias AC.

Local Se reúne Bazán con galleros y carrileros





Delicias Concluye Conagua entrega de agua para riego de Las Vírgenes y El Granero