Informa Sedena exitosa liquidación en 13 incendios forestales de Chihuahua

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que se realizó con éxito la implementación del Plan DN III E, bajo el proyecto de bombardeo de nubes con yoduro de plata, que se realizó de las 17:40 a las 20:40 horas del domingo 20 de junio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Afortunadamente, se logró mitigar los incendios que permanecían activos en la Sierra Tarahumara, además del esforzado trabajo de los elementos que participaron en las brigadas de 13 siniestros en diferentes municipios del territorio estatal.

Sobre el tema de bombardeo de nubes, la Secretaría confirmó que se llevó a cabo con éxito, colocándose pluviómetros en el área.

En la activación del Plan DN III E, realizado del primero al 20 de junio de 2021, consistente en acciones de extinción de los incendios forestales de mayor magnitud en el estado de Chihuahua, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Quinta Zona Militar, presentó los avances entre los que destaca la liquidación de once incendios al 100%, y dos al 85 y 90% en el municipio de Guadalupe y Calvo, que la mañana de este lunes, fueron confirmados como totalmente liquidados, y que sufrieron afectaciones en bosques de pino y encino, en las localidades de Baborigame y Santa Rosalía de Nabógame.

Previamente, la Sedena reportó una afectación de mil 600 hectáreas de hojarasca seca y pastizal, en el Santa Anita, Guachochi; 500 has., de bosque de pino y encino en el Ejido El Ocote, en Guadalupe y Calvo; 2 mil 900 has., de pino y encino en Los Hornitos, Temósachi; 640 hectáreas de pino y encino en Michuguachi, Bocoyna; 170 has., de hojarasca seca en El Vergel, Balleza; 5 mil 33 has., de pastizales, arbustos y pino de El Metate, Casas Grandes; 3 mil 100 has., de pino y encino en San Francisco de Borja; 4 mil has., de pino y encino en La Joya, Carichí; 200 has., de pino y encino en La Calera, Ocampo; 736 has., de hojarasca y 10 has., de pino, para dar un total de 773 has., de superficie dañada en Llano Blanco, Guadalupe y Calvo; y 336 has., de pino y bosque en el Ejido El Nopal, también, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.