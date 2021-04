Inicia hoy, segundo “supercierre” para frenar contagios de Covid-19

Hoy a las 23:59 horas inicia el segundo súper cierre en el estado, por lo que serán cerradas al público tiendas departamentales, supermercados y comercio no esencial, mientras que los restaurantes, y restaurantes-bar sólo podrán operar con servicio a domicilio, de acuerdo a la instrucción emitida el pasado 23 de abril, por el Consejo Estatal de Salud.

Además, la Secretaría de Salud del Estado emitió el exhorto a los partidos políticos y candidatos para ser corresponsables en las restricciones establecidas para evitar la dispersión del SARS-CoV2.





Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua





Las actividades que podrán operar son servicios hospitalarios, equipos médicos, clínicas, laboratorios, abarrotes, carnicerías, cremerías, panaderías, tortillerías y tiendas de conveniencia

También podrán funcionar los servicios de seguridad, equipos de auxilio y protección civil, e instituciones de servicios como la Comisión Federal de Electricidad, Junta de Aguas, servicio postal, empresas de paquetería y mensajería, así como aseguradoras.

Restaurantes y restaurantes-bar podrán funcionar con servicio a domicilio, así como servicios de plataformas digitales durante el fin de semana.

Hoteles funcionarán, también gasolineras y gaseras, se agregan servicios funerarios, aeropuertos, servicios ferroviarios, carreteras, terminales de autobuses, transporte y minería.

Actividades deportivas individuales son las que seguirán permitidas por el Estado, y aquellas que convengan con varias personas quedan canceladas.

La industria maquiladora que trabaja sábado y domingo también seguirá funcionando, de acuerdo a lo estipulado en el decreto del Estado.

“Deben ser corresponsables”

La directora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Leticia Ruiz González, hizo un exhorto a los candidatos y partidos políticos que participan en el actual proceso electoral a que realicen sus campañas de una manera responsable y traten de evitar al máximo el aglutinamiento de personas en sus eventos.

“Es la responsabilidad que debe mostrar cada candidato, cada partido, pero también cada ciudadano de no tener estas aglomeraciones que van a poner en riesgo su vida”, declaró.

La doctora Ruiz señaló: “Nos parece que es una corresponsabilidad muy importante, no necesariamente hacer cumplir por la fuerza el mandato que está en el Acuerdo 66 y anteriores, donde se pueden ver los lineamientos de las campañas electorales”.

Agregó que en esa corresponsabilidad social se ha visto que muchos candidatos han optado por reuniones virtuales y caravanas.

Dijo que si bien todos los ciudadanos deben colaborar al no acudir a aglomeraciones, cada candidato deberá profesar y actuar con ese cuidado en favor de la ciudadanía.

“Es un compromiso social, es un compromiso de todos, necesitamos mantenernos firmes en este comportamiento, en este equilibrio de la pandemia; sabemos que los cierres no han sido fáciles para muchas familias, no son fáciles para nadie, pero tampoco es fácil tener a más y más gente en los hospitales o tener a personas que requieren una ayuda hospitalaria y no tener acceso”, afirmó.

Añadió que es posible hacerlo y evitar que se presente una curva o una oleada como la que se presentó en octubre de 2020, mediante el esfuerzo de todos los chihuahuenses, si mantienen las medidas de prevención y las reglas del semáforo lo más posible en la vida cotidiana.



