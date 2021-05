Inicia séptima Semana Internacional de Comunicación de Filosofía y Letras

El cuerpo académico Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnologías en la Sociedad de la Información, integrado por un grupo de maestros de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua iniciaron con la séptima Semana Internacional de Comunicación con el tema “Votar con Cubrebocas Censura y Transparencia” que se llevara a acabo del 11 al 13 de mayo por plataformas digitales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Este día se contó con la participación del periodista colombiano, integrante de la fundación García Márquez de Bogotá Colombia y Manager de Univisión Hernán Restrepo quien presentó su ponencia “Guía para no tragar entero: cómo combatir la desinformación”.

Local Listo Corral para entregar gubernatura a quien gane

Hernán Restrepo manifestó que el problema de la desinformación en tiempos de pandemia se debe a la información falsa que circula por las plataformas digitales, principalmente en redes sociales como Facebook, señalando que, desde un gran periodista hasta un estudiante de comunicación, no esta exento de poder caer en un momento en este tipo de noticias falsas o desinformación.

Destacó que la ciudadanía actualmente les cree más a los medios de comunicación que a los funcionarios del gobierno o incluso a los políticos, ya que los habitantes que tienden a tener un pensamiento izquierdista creen más a los noticieros.

Así mismo añadió que son diez temas los que abordan esta situación de “fake news” en medio de la pandemia, el principal es el origen del virus; síntomas, diagnóstico y tratamiento; falsas estadísticas; impactos en la sociedad y medio ambiente; impacto económico; politización; desacreditación a periodistas; fraudes; celebridades y por último los memes.

Finalizó que por las acciones que deben de realizar los periodistas para no caer en falas noticias es no compartir inmediatamente información que llega; leer el contenido completo y no únicamente el titulo; e investigar el origen de la información.