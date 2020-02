Inicia sesión privada para votar el desafuero de magistrado

Esta mañana dio inicio a la sesión extraordinaria donde sé votará la declaración de procedencia del magistrado Jorge Ramírez Alvidrez, esto en el Pleno del Congreso local.

En un hecho insólito, por primera ocasión el Poder Legislativo sesionará de manera privada, dónde el personal de seguridad, con lista en mano aprobada por la defensa y los ministerios públicos, están dando entrada únicamente a las personas acreditados

Al ser sesión privada, se encuentran bloqueados los accesos de entrada al salón del Pleno, únicamente accedieron los diputados, abogados de la defensa, Ramírez, y los fiscales acreditados.

Según el artículo 40 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Precedencia las sesiones donde de resuelve un desafuero deberán ser privadas.

Trascendió está mañana el resultado del dictamen de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado realizado el pasado 20 de febrero en el que los diputados resolvieron que no ha lugar a proceder en la solicitud de desafuero en contra del magistrado Jorge Ramírez Alvidrez.

Ayer, Ramírez exponía que el documento que fue entregado a los diputados en el que se explicaba el porqué no ha lugar a la declaración de procedencia en su contra, era de tan solo tres hojas no suficientes para él para exponer la no declaración de procedencia.

Sin embargo, ante ello Ramírez visito a los diputados de manera personal para explicarles y fundamentales porqué la fiscalía no logró comprobarle la presunta comisión de un delito, en este caso el de enriquecimiento ilícito.