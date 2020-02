Inician campaña "one two three"

Reforestan alumnos y maestros así como vecinos de los fraccionamientos colindantes con la avenida imperio plantando 150 árboles al participar en la campaña one two three.

a tempranas horas del día domingo centenares de familias arribaron a las inmediaciones de la avenida imperio donde previamente personal de parques y Jardines del municipio de Chihuahua había acabado ya las fosas para realizar la reforestación del camellón que corre a todo lo largo de la mencionada avenida.

Fernando Lozano coordinador de las acciones señaló que hoy día tras convocar por medio de Facebook tanto a estudiantes de la escuela inglés individual y sus familias así como a la población que habita a los alrededores de la avenida imperio para llegar en punto de las 9 de la mañana para hacer la elección de un árbol de los 150 que se plantaron para ya sea en grupo o unidos en familia procedieron a hacer la plantación de árboles como huizaches palo verde y mezquites los cuales por su naturaleza necesitan muy poca atención y muy poca agua, señaló que la campaña one-two-three nació luego de que inglés individual se comprometiera a plantar un árbol en el país por cada tres cursos vendidos, señalando que desde el inicio de esta campaña han sido sembrados plantados en distintos puntos del país 1,152 árboles en entidades del país como Guerrero, el estado de México, Chihuahua, Sinaloa entre otros.

"Esta actividad se ha ido realizando con el principal fin de crear conciencia en el cuidado del medio ambiente pero sobre todo regresarle a nuestra naturaleza un poco de lo que nos ha regalado", cumpliendo con el objetivo generar de ayudar al planeta.

