Iniciará festival navideño con el encendido del árbol y concierto de Matisse en El Palomar

La directora de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal de Chihuahua, Mónica Ivonne Herrera Villanueva, invitó a todas las personas que viven en el territorio municipal a acudir al encendido del árbol de navidad que dará inicio al Festival Navidad en mi Ciudad, este domingo 10 de diciembre, con la presentación del grupo Matisse, en el parque El Palomar, a partir de las 18:00 horas.

El encendido será remoto, por el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, quien a través de la tecnología, encenderá el árbol de navidad que está en la Plaza de Armas, desde el parque El Palomar, y posteriormente, iniciará la presentación de Matisse, donde se esperan entre 3 mil y 4 mil personas.

“En esta ocasión nos unimos varias dependencias, para hacer esta celebración decembrina de manera diferente: vamos a hacer el encendido remoto, se va a encender el árbol de la Plaza de Armas desde El Palomar; también vamos a encender unas cuestiones para dar la bienvenida a la Navidad, y una vez que ya esté encendido, vamos a tener el concierto del grupo Matisse, todo inicia a las 6:00 de la tarde, para que lo tomen en consideración las familias que vayan a acompañarnos, para que vayamos unidos a celebrar la navidad. El grupo sale temprano, contemplando cuestiones como el transporte público y el descenso de temperatura en la noche”, detalló Mónica Herrera.

La titular de DHyE, explicó que a partir del 10 de diciembre hasta el 6 de enero de 2024, permanecerá la Plaza de Armas adornada, con las decoraciones para tomar fotografías y las virtudes del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua.

“Se queda todo lo del festival en la ciudad en la Plaza de Armas, para que acudan las familias durante la segunda parte del mes de diciembre y la primera semana de enero”, invitó.

Además, mencionó que la campaña de Abrigos que Abrazan, también estará presente durante la ceremonia del encendido del árbol y concierto, donde se instalarán contenedores para acopiar chamarras, suéteres, abrigos y sudaderas de niñas, niños y adultos, para favorecer a quienes menos tienen.

“Sigue la campaña de Abrigos que Abrazan del DIF Municipal; de hecho en el concierto –aclaro, no es un requisito-, vamos a tener unos contenedores para que la gente que no haya podido llevar la donación de chamarras, abrigos, sudaderas, para las personas que así lo requieran. Creo que el DIF, para las personas que lleven las donaciones, tendrán promociones que les van a estar dando. Que sepa la ciudadanía que no es un requisito, solo vamos a tener la facilidad de los contenedores del DIF”, explicó la titular de DHyE.

Para finalizar, Mónica Herrera Villanueva, agregó que el evento del encendido del árbol de Navidad, y el concierto de Matisse, es completamente gratuito, en el que no se canjean boletos.

“Totalmente gratuito. No hay zonas, es conforme la gente vaya llegando. Los esperamos en familia o con amigos para darle la bienvenida a la Navidad en Chihuahua capital”, finalizó.