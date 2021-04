Iniciaremos una campaña a la altura de los chihuahuenses: Graciela Ortiz

La licenciada Graciela Ortiz reconoció que la próxima elección definirá el futuro y la estabilidad del estado y del país, por lo que a partir del domingo, día del inicio legal de las campañas, trabajará intensamente para encabezar una jornada de recuperación del Estado.

Hizo patente que todos los aspirantes postulados por el Partido Revolucionario Institucional se encaminan con total seriedad y sobre todo sin fracturas internas, como las opciones que garantizan cumplimiento y conocimiento en las causas sociales por que están del lado de los chihuahuenses.

“El PRI saldrá con propuestas e ideas responsables, a fin de encontrarnos en su momento con la ciudadanía, una ciudadanía analítica, informada y avanzada”.

Los verdaderos priistas le apostamos a que la racionalidad de los chihuahuenses en torno a la elección, se haga vigente en la apuesta de perfiles con trayectoria, con una hoja de vida impecable y amor por Chihuahua.

Conocemos ya que el PAN en el Gobierno local y estatal no solamente no funcionaron, fueron los peores; tengo muy claro lo que hay que hacer para reactivar a Chihuahua, que ha recibido el embate de los gobiernos de Morena, en el tema del robo descarado del agua de las presas, exteriorizó.

La candidata tricolor reconoció la activación de la estructura partidaria en torno a las designaciones en tiempo récord de las candidaturas a puestos de elección popular, a raíz de un trabajo impecable de la dirigencia estatal, en base a la conciliación y diálogo.

El priismo logró en tiempo récord lo que otros no han podido, designar las candidaturas para todos los puestos de elección que están en juego, por eso, la candidata reconoció que la militancia se comprometió, se activó y se sumó a la jornada por la recuperación del estado, que inicia el domingo.

Recordó que la campaña representa un momento histórico, por diversos factores entre ellos, la implementación de protocolos sanitarios, el acortamiento en el periodo de campaña y que se trata de ocho fuerzas políticas en la boleta electoral.

Expuso que durante los últimos meses han sido de preparación, con el fin de que el priismo salga en unidad, por lo cual se declaró lista. “He recorrido casi todo el estado”, en estas semanas invitada por el priismo en las ciudades, donde he observado un optimismo que me alienta y me motiva”.

Al abordar el escenario político, lamentó que diversos personajes de la vida política privilegien la ambición al poder, antes que una ideología al cambiar de siglas partidistas.

“El declinar a tus principios para irte a otro partido, del cual ni siquiera estás de acuerdo con sus postulados o su mentalidad, habla de la talla del político actual, que no está a la medida de lo que los chihuahuenses requieren”, finalizó.

