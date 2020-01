Inminente aumento a la tortilla en este 2020

El sector tortillero aún no sabe cuánto va a subir el precio de dicho producto y están a la expectativa al igual que los consumidores, sin embargo, esperan que el 15 de enero sepan cuánto van a subir los insumos y por ende la tortilla.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Reynaldo Jiménez, propietario de una tortillería en el Mercado Juárez, dijo que durante todo el 2019 mantuvieron el mismo precio de 17 pesos el kilo de tortilla básica y 18 la especial, pero aseguró que es inminente un alza en este 2020.

Señaló que la mayoría de los tortilleros subieron el precio del kilo de la tortilla un peso y no más, para tratar de mantener a la mayoría de su clientela, aunque dijo que es difícil competir contra tiendas que manejan volúmenes muy altos y por ende precios más bajos, aunque también cuestionó la calidad de dicho producto.

El señor Jiménez comentó que el año pasado el producto básico para la tortilla de maíz subió a 600 pesos por tonelada, lo cual forzó a muchos a realizar el incremento de un peso, en tanto otros optaron por perder utilidad, pero no clientes.

“Nosotros no vamos a subir el precio de la tortilla hasta que no se diga cuánto van a subir los insumos, tiene que ser un precio razonable, pero ahora sí, este año no vamos aguantar con el mismo precio, el margen de utilidad es muy poco”.

En este sentido refirió que también la venta de la tortilla de maíz ha bajado considerablemente en el sector chihuahuense, pero dijo que no sólo se debe al precio, sino a que los ciudadanos han cambiado sus hábitos alimenticios y pasaron de comprar un kilo diario a uno por semana.

Reynaldo Jiménez genera seis fuentes de empleo en su tortillería con las que espera continuar este 2020, pero por lo cual también deberá hacer un ajuste en el precio de su producto.