Inquieta a padres de familia posible regreso a clases presenciales

Parral, Chih.- Existe incertidumbre por parte de los padres de familia para que haya un regreso a clases seguro, indicó el presidente de la Asociación de Padres de Familia Estatal, ya que no se han realizado los trabajos de sanitización en los planteles educativos, no se han organizado en su mayoría los comités para colocar los protocolos dentro de las escuelas y falta que los docentes y personal de apoyo se vacunen, además no hay seguridad de que se dé el regreso a clases el mes de agosto.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Vicencio Chávez Lazcano, presidente de la Asociación de Padres de Familia en el Estado, indicó que ya dentro de las escuelas de educación básica están integrados los comités de salud que van a llevar a cabo los protocolos sanitarios cuando se presente el regreso a clases, dichos comités deben de estar integrados principalmente por los padres de familia y del personal docente de cada institución, dijo que ya hay planteles que están viendo las estrategias para el posible regreso a clases, tanto de preescolares, primaria y secundarias.

Sin embargo, refirió que aún no se han llevado a cabo trabajos de sanitización y las medidas sanitarias del protocolo para el regreso a clases, como es el uso del gel antibacterial, el uso del cubrebocas, delimitación de áreas dentro de los planteles, así como también definir el aforo que van a tener los planteles educativos, esto para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Sobre el regreso a clases dijo que para el mes de agosto no se sabe, no es seguro que se tenga el regreso a clases para este mes, no hay seguridad en ello, ya que las autoridades están cambiando de decisión y todo depende de la confianza que haya en semáforo verde, las condiciones que se vayan a dar, además hay incertidumbre no todos los padres de familia están convencidos de mandar a sus hijos a las clases presenciales, claro también hay papás que ya desean que sus hijos vuelvan a las escuelas, sobre todo para los que trabajan.

Informó el presidente de la asociación que los padres de familia que se mantienen en contacto con los maestros y directivos de las escuelas, se ha tenido comunicación con los docentes para la realización de actividades por el día del niños, día de la madre, además señaló que se debe de garantizar la salud de los niños y docentes de las escuelas, falta que los maestros se vacunen.

Así también, aseguró que los alumnos de educación básica van a continuar con sus clases a distancia desde sus hogares, hasta que no se garantice la salud de ellos y de los maestros, el alto índice de contagios no permite el regreso ya que la salud es primero, la asociación de padres de familia indicó que aún faltan acciones de los comités y el tiempo lo dirá, además hay que garantizar la salud de los niños, docentes y padres de familia.

Te puede interesar:

Local Hoy 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Abeja

Local Inician proceso de embargo por 10 mdp en el Club Britania

Delicias Protestan trabajadores municipales por mal servicio de salud