Inscripciones serán a partir de 31 de agosto

Los procesos de inscripción para los alumnos de nuevo ingreso a primaria y secundaria serán del 31 de agosto al 3 de septiembre, informó la Secretaría de Educación y Deporte, como parte del proceso de regularización administrativa que tendrá el estado de Chihuahua, donde además se lanzó la convocatoria para apoyar a los alumnos de educación superior en situación de vulnerabilidad.

En Chihuahua los procesos administrativos continúan de manera normal, a pesar de que el ciclo escolar inicie el 24 de agosto, ya que forma parte de las semanas que la entidad tomará para regularizar los proceso que se habían planeado para ingresar de manera presencial el 7 de septiembre.

A la fecha no se cuenta con el número de estudiantes que ingresarán a las aulas de centros de educación pública, pero hasta el momento en el área de Certificación, que se encarga de verificar a las escuelas privadas no existe ninguna notificación de intención de cierre, por lo que no existe movilidad o migración de alumnos de escuela privadas a públicas.

En el nivel de educación superior, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) invita a estudiantes de instituciones públicas en situación de vulnerabilidad económica a participar en la convocatoria de Becas Universitarias, en las vertientes de Inscripción, Materiales y Equipo Técnico, Titulación y Servicio Social.

Las becas consisten en un apoyo económico único por 3 mil pesos, el cual se entregará al beneficiario en una sola exhibición, por lo que una vez entregado el recurso, él mismo se hará responsable de su manejo.

Sólo se podrá solicitar un apoyo por año fiscal y por un solo concepto, las becas se otorgarán con base en las Reglas de Operación del Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos y conforme a la disponibilidad de recursos de la Secretaría de Hacienda.

Para ser acreedores a la beca, la institución educativa deberá ser quien postule a las alumnas y alumnos solicitantes a la misma, la recepción de solicitudes será del 7 al 11 de septiembre y los resultados serán publicados durante el mes de septiembre en el portal oficial de la SEyD: http://educacion.chihuahua.gob.mx/

Para mayor información sobre la documentación requerida, los requisitos y criterios de elegibilidad, así como el procedimiento de selección, se puede consultar la convocatoria completa en el siguiente enlace: http://educacion.chihuahua.gob.mx/convocatoria-becas-universitarias-estudiantes-situacin-vulnerabilidad.









