Insiste Index en conseguir la vacuna para aplicarla a personal

“No queremos poner en riesgo la cadena de valor para Norteamérica, entonces vamos a seguir insistiendo en poder hacer la adquisición de la vacuna”, declaró Román Rivas Hong, presidente de Index Chihuahua, quien indicó que están analizando varias opciones para lograr su objetivo.

Fue claro al señalar que continúan “persiguiendo” las vacunas contra el Covid para todo el personal de la maquiladora, pero que lamentablemente no se ha concretado la opción de obtenerla a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de Index Nacional, “traíamos dos frentes, uno por el lado nacional y otro por el lado local de CCE junto con municipio, pero no ha sido posible porque no se ha liberado la compra a privados”, explicó.

“Espero que esto pudiera cambiar después de las elecciones, e insistiremos en hacer una adquisición para todos los empleados de la industria, de tal manera que podamos ir adelantándonos a los rangos de edades, ya que al final de cuentas de nosotros depende una gran parte de la cadena de valor internacional que tenemos la obligación de cumplir, de acuerdo con las regulaciones del T-MEC, y no queremos poner en riesgo la cadena de valor internacional, sobre todo para la parte de Norteamérica”, destacó.

Aparte –dijo- se trabaja simultáneamente en otras opciones, por ejemplo replicar la acción que se está llevando en Tijuana de poder vacunar en una sola zona franca o neutra, en este caso en Ciudad Juárez, ya que se cuenta con las asociaciones de Index Chihuahua e Index Juárez y cabría la posibilidad de encontrar algún espacio y verificar cuántas empresas se sumarían.

Otra opción que están evaluando es obtener alguna visa especial y empezar con los trabajadores que ya tienen visa, para poder vacunarse en algún hospital, pero Rivas Hong dijo estar consciente que esta es una de las más complicadas. “Si a acaso pudiera llegar a pasar algo así, habría más presión hacia las autoridades de Salud federales para tratar de acelerar el proceso”, señaló.

“Nosotros ahorita como sector privado podemos hacerlo, pero no nos han permitido, ese es el punto principal; hemos tenido mucho freno a las iniciativas de comprar las vacunas y poder aplicarlas nosotros, de acuerdo con un programas a cada una de las maquiladoras, pero ojalá y ese escenario pudiera cambiar después del 6 de junio”, expresó el líder empresarial.

