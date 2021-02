Insisten se declare alerta de género en Chihuahua

La diputada del grupo parlamentario de Morena, Leticia Ochoa, mostró esta tarde durante la sesión ordinaria de congreso, su posicionamiento en cuanto a los feminicidios que se han estado registrando en la entidad los cuales se han incrementado con el paso del tiempo, solicitando que se declare la alerta de género ante los hechos ocurridos.

Recordó que desde el pasado 15 de mayo del 2019 se presentó una iniciativa para exhortar al mandatario estatal así como a la Directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, para que solicitara a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que decretara la “Alerta de Género” ante el aumento de asesinatos de niñas y mujeres chihuahuenses.

Expresó que Ciudad Juárez continúa posicionándose en los primeros lugares por la tasa más alta de feminicidios a nivel nacional con 1.6 por cada cien mil habitantes, que ha estado en aumento desde el pasado 2015 pues se ha incrementado en un 140 por ciento.

“Compañeras y compañeros, esto no es de colores o de partidos, todo el gobierno en conjunto, en sus tres niveles le han fallado a las mujeres, no recibimos la protección, no obtenemos justicia, no reparan el daño ocasionado por la incompetencia de quienes están obligados a cuidarnos ya son más de treinta años sufriendo este lastre, durante tres décadas se han cometido un sin número de feminicidios y las autoridades impávidas” comentó la diputada Leticia Ochoa.