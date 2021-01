Insistimos en incluir a los municipios en la declaratoria de siniestralidad: SDR

Con la ausencia de lluvia en el 2020 se volvió todo el Estado de Chihuahua zona de emergencia, el secretario de Desarrollo Rural dijo "Hicimos la petición tanto a la Secretaría General de Gobierno del Estado como a la Coordinación de Protección Civil solicitar a la Coordinación Nacional de Protección Civil, que según las nuevas normatividades es a quien corresponde, una declaratoria de siniestralidad por sequía ya que en el 2020 tuvimos el año más seco de los últimos 35 años, la precipitación fue muy por debajo de lo que normalmente llueve".

Además, lo poco que llovió fue fuera de los ciclos agrícolas, es decir, que las lluvias no tuvieron ningún impacto ni siquiera en el régimen de riego ya que también ayuda a que el cultivo tenga mayor eficiencia, no se diga en el temporal, el temporal en su totalidad depende de la lluvia y el sector ganadero igual, también se encuentra en severas complicaciones por que no tuvimos producción de pastizales, los agostaderos están devastados, y aparte de todo, tampoco cosechamos forrajes en la región temporalera para atender al sector ganadero extensivo, es decir de agostadero.

Por todo esto, como Estado, se le pidió a la Coordinación de Protección Civil declarara siniestralidad por sequía severa a todo el Estado de Chihuahua, lamentablemente llegó solo para 48 municipios y los 19 municipios restantes, algunos de ellos con escases de lluvia desde el 2019. Volvimos a reforzar la solicitud como SDR a la Secretaría General de Gobierno para pedir, por favor, que insista en que estos 19 municipios queden incluidos ya que han tenido un comportamiento a la baja en su condición de precipitación pluvial.

De aquí, lo que sigue es que la instancia federal implemente, lo ideal seria de manera coordinada, sus lineamientos operativos para aplicar una política pública de atención a este fenómeno atípico extraordinario que sucedió en Chihuahua.

Rápidamente comentó el Secretario Almeida el porque solo Chihuahua se cataloga como siniestralidad total por sequía: Sonora tiene sequía extrema solo en el área que colinda con nosotros, al igual que Durango y Coahuila, solo el Estado Grande la presenta en su totalidad.

Estamos trabajando y gestionando para que se reconozca a los otros 19 municipios y que ahora si se implementen de acuerdo a las normatividades federales, mecanismo de atención al fenómeno climatológico que sucedió en año pasado.

Ese mecanismo de atención tiene 2 vertientes: primero la mitigación (que vamos a hacer con las familias de escasos recursos que no tuvieron cosecha, viven de ello inclusive para su alimentación), y segundo la reactivación, no es la primera vez que nos sucede algo como esto y siempre nos hemos levantado, claro que siempre se ha contado con la solidaridad, la generosidad y el sentido federalista de la Republica, indudablemente necesitamos el apoyo, inclusive Chihuahua aporta en materia fiscal, recursos a la federación que pueden ser considerados como parte de los derechos que como chihuahuenses tenemos de que en un momento como este, tan complicado, para que se nos considere.

Ya hicimos toda la justificación técnica como el caso del frijol que traemos una producción del 15%, en maíz estaos como en el 25%, en forrajes no llenos al 15%, aquí en donde nuestro ato ganadero tiene grandes riesgos. Afortunadamente nuestros agricultores y ganaderos han hecho algunas estrategias para ir mitigando.

Hoy como nunca, todas las instancias de Gobierno debemos estar bien coordinados con la firme intención de sacar adelante el apoyo que debemos otorgar a los productores, primero para que mitiguen y segundo para que se reactiven.

Nosotros por instrucción del Gobernador Javier Corral ya lo estamos haciendo, ya hemos apoyado para la adquisición de alrededor de 5000 toneladas de maíz molido, que se distribuya a lo largo y ancho del estado, es muy poco, pero las capacidades las estamos aplicando al máximo.

La otra estrategia que estamos haciendo, estamos generando un consenso entre productores agrícolas que generan esquilmos, son los que generan rastrojo de maíz o cascarilla de algodón, no es producto de alta calidad, pero en este momento es algo que le sirve al sector ganadero para poder defenderse de los escases de alimentación del ganado y, sobre todo, lograr mantener la cadena productiva.

