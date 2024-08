Instalan al Cabildo Joven 2024 en sesión extraordinaria

Marco Bonilla Mendoza, alcalde de la ciudad de Chihuahua presidió la ceremonia de instalación y entrega de reconocimientos a las y los integrantes del Cabildo Joven para el periodo 2024, desde el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Chihuahua, donde las y los jóvenes tomaron posesión de su lugar en la Mesa de Regidurías, además de los cargos de alcaldesa joven, síndico joven y secretario del Ayuntamiento joven.

“Este programa brinda la oportunidad de conocer y entender las políticas públicas, las funciones que recaen en los diferentes cargos del Ayuntamiento, también, sus obligaciones; es un espacio para escuchar sus ideas, sus preocupaciones y sus aportaciones sobre los problemas de Chihuahua Capital. Confío mucho en el potencial y visión única de nuestra juventud. En el espacio que hoy se encuentran tienen oportunidad de adquirir conocimientos como marketing político, imagen, política, ustedes tienen una perspectiva fresca, innovadora, soñadora para enfrentar los retos, confiamos que trabajando hombro con hombro, codo con codo, sus aportaciones van a dar soluciones para nuestra querida Chihuahua capital”, expresó Marco Bonilla Mendoza.

El alcalde Marco Bonilla aseguró que el futuro no está escrito, la misión y visión es siempre levantarse en cada caída, e instó a los y las jóvenes que es la mayor de las virtudes que poseen el día de hoy, no un defecto.

“El joven transforma todo lo que tiene enfrente, eso es lo que me tiene hoy como presidente municipal: muchos me lo dijeron que estaba muy joven para ser alcalde. Nadie es quien para decirte cuándo es tu momento o cuándo es tu tiempo. La capacidad, visión y vocación, la tiene uno definida”, aseguró Bonilla Mendoza.

Cabildo Joven es un programa que nació en el año 2016, en la administración de la hoy gobernadora Maru Campos, cuando Marco Bonilla se desempeñó al frente de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, como muestra de que la administración municipal está comprometida con el presente, y trabajamos en beneficio de todas y todos, especialmente de las juventudes, que en esta edición 2024, se compone de 23 liderazgos juveniles, seleccionados de entre más de 150 aspirantes.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Son 178 mil jóvenes en el Municipio de Chihuahua, y ustedes los representan, hoy ustedes son su voz, déjense aconsejar por ellos, todo el año van a tener actividades, van a convivir con directores de Gobierno Municipal y son los espacios propicios para conocer qué les preocupa a las y los jóvenes de Chihuahua”, les exhortó.

En el desarrollo de la instalación del Cabildo Joven 2024, se realizó el nombramiento y reconocimiento a las y los integrantes del cuerpo colegiado, integrado por Karen Vianney López Ramírez, presidenta municipal joven; Brian Vera, síndico municipal joven; y Edgar Olivas Navarrete, secretario del Cabildo Joven del Municipio de Chihuahua, quienes rindieron protesta ante el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza.

Posteriormente, fueron llamados los regidores y regidoras de cada una de las comisiones, para ocupar su lugar en la Mesa de las Regidurías, como presidentes de cada una de las comisiones, por lo que nombraron a Carolina Medrano.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Erick Solís, Diana Tello, Héctor Holguín, Frida Acosta, Miguel Flores, Paloma Payán, Sergio Salazar, Wendy Caro, Jesús Alvarado, Joselyn Rodríguez, Esteban Herrera, Carolina Olivas, Iván Espino, Leslie Soto, Kenia Ramírez, María José Quintana, Aylin Ortiz, Raúl Jurado y Claudia Loera.

La presidenta municipal joven, Karen López tomó la protesta a las y los regidores del Cabildo Joven, a quienes instó a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y reglamentos estatales y municipales, y declaró formalmente instalado el Cabildo Joven de la ciudad de Chihuahua, por el periodo 2024.

“Tengo 22 años y estoy cursando el séptimo semestre de la carrera de Medicina, agradecer a todas las autoridades presentes, a mis compañeros de Cabildo Joven, y por supuesto, a nuestro alcalde Marco Bonilla, quien siempre ha sido un aliado por la juventud, gracias por promover políticas públicas para jóvenes, ha sido un gran alcalde, con proyectos de mayor seguridad, como con las luminarias; el Polideportivo, la Casa de la Juventud; y otros espacios”, manifestó en su discurso la presidenta de Cabildo Joven.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

En su mensaje, Karen López manifestó que el Cabildo Joven 2024 está conformado por futuros profesionistas, unidos por un mismo sueño, construir un mejor Chihuahua.

“Si hace 10 años me hubieran dicho que me involucraría en la política, no les hubiera creído. La ansiedad siempre ha sido parte de mí, y pensé que no podía vivir así. Hoy los jóvenes hemos dejado los prejuicios de lado, y aprendido que nuestras debilidades, también son nuestras fortalezas. Los jóvenes somos personas resilientes y comprometidas con un mejor futuro. Nuestra generación ha demostrado una voluntad única, hemos dejado atrás una era de individualismo y trabajamos en equipo, hemos crecido en un mundo acelerado y exigente; sin embargo, hemos priorizado nuestro bienestar emocional, hemos roto tabúes, y hemos creado espacios seguros para hablar de nuestras inquietudes”, manifestó Karen López.

La presidenta joven afirmó que el verdadero bienestar se encuentra en las relaciones humanas, la relación con la naturaleza, y que esta generación, está hecha de un material más resistente, capaces de sobreponerse a las adversidades y construir un mejor futuro.

“Juntos podemos hacer la diferencia, comencemos por nuestro entorno más cercano. La unión hace la fuerza. Somos el futuro y somos el presente; seamos parte de la política, y los artífices de la política que queremos para nuestro país”, finalizó.