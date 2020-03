Investigación apuntan a que el padre se llevó a Sofía

Primeros informes concentrados de la investigación del reporte de desaparición de la menor Sofía Dubbe González, apuntan a un tema de convivencia, según ha recopilado información la Fiscalía de Distrito Zona Centro, quienes tuvieron contacto con el padre de la menor.

Según primero los datos recabados, el padre debería haber entregado a la menor a las 15:00 horas del día y al no suceder la madre optó por interponer denuncia de desaparición, ya que ambos no aparecían, y contaba con el temor de que no se la regresará ya que se encuentran separados.