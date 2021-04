Inviable trasvase de presas de Chihuahua a Tamaulipas: Mario Mata

El diputado federal Mario Mata Carrasco manifestó que sería inviable que se trasvasara el agua de las presas de Chihuahua hacia el estado de Tamaulipas, además de que resultaría ilegal extraer agua que ya ha sido destinada y concesionada para riego.

Así mismo manifestó que para interponer una controversia jurídica que demande el vital líquido para el Distrito de riego 025 en Tamaulipas, tendría que haber un acto de gobierno, caso de ésta sea un amparo, sin embargo no hay ninguno.

“Lo único sería el plan de riego de Chihuahua, pero ni siquiera lo dieron por escrito de Conagua”, afirmó.

Por lo anterior, no se ha explicado el acto jurídico y ante qué pretenden los usuarios del Distrito de riego 025 de Tamaulipas; aunque se sabe de la existencia de un escrito firmado por el senador Américo Villarreal y diputados federales, pero es un documento tipo oficio, sin base jurídica, únicamente es un documento administrativo.

Adicionalmente, se han publicado en medios nacionales las declaraciones realizadas por el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Ariel Longoria García, sobre el recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para trasvasar agua de las presas de Chihuahua al Distrito de Riego 025 del estado tamaulipeco, no obstante, se desconoce ante cuál acto de gobierno se promovería el recurso.

“En primer lugar es ilegal que quieran sacar agua concesionada, como fue ilegal que se la hubiera llevado el año pasado; en segundo, es totalmente inviable, porque no les va a llegar. En este tiempo, cuando ya inicia el calor, no hay manera que les llegue y de llegarles, sería únicamente entre un 10 o 15%; y por último, no hay agua que sacar”, explicó Mata Carrasco.

Así mismo, adelantó que en caso de que no se registren lluvias durante este 2021, no habrá ciclo agrícola 2022, considerando que La Boquilla se va a quedar al 13 o 14%; y actualmente, Las Vírgenes ya está al 17% de su capacidad.

“No sé a cuál agua se refieren ellos. Esperemos que llueva. Actualmente no existe el agua que ellos dicen que quieren llevarse”, aseveró.

