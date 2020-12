Invierte Fechac más de 100 millones durante pandemia

Desde el mes de marzo, la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) ha destinado más de 100 millones de pesos en apoyo ante el Covid-19, convirtiéndose en la institución no gubernamental que más ha invertido en el estado en el tema de salud, por lo que su función es irremplazable.

Gracias a estos recursos se han adquirido insumos, equipo médico, medicamento y reactivos para pruebas Covid, así como en la entrega de alimento en apoyo a trabajadores del Sector Salud y familias vulnerables, en toda la entidad, a través de sus nueve consejos locales.

Estas acciones se han realizado operativamente con el involucramiento de voluntarios sociales y empresariales, equipo operativo de la fundación, el Sector Salud, organizaciones de la sociedad civil y universidades del estado de Chihuahua.

“La parte importante de este apoyo, como fundación, es que tiene dos características muy importantes: nos apegamos a las políticas públicas de transparencia y nos basamos en una mesa de expertos que nos va acompañando para decirnos cómo ejercer este recurso; la segunda, es la agilidad para entregar la ayuda”, declaró Luis Alberto Barrio, presidente estatal de Fechac.

Por su parte, Hugo Loya Pliego, presidente de Fechac en Chihuahua, comunicó que se cuenta con consejos locales para atender a todo el estado, estrategia que les ha permitido captar mejor las necesidades específicas en las distintas regiones, y con base en ello realizar una inversión enfocada con el propósito de atenderlas de manera oportuna y rápida.

Foto: Cortesía

En este sentido, detalló que sólo en la región de Chihuahua (que abarca los municipios de Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua), se han destinado 13 millones de pesos de recursos propios, pero gracias a los aliados de Fechac la inversión se elevó en más de 20 millones de pesos, acción de colaboración que se replicó en todos los municipios del estado.

Hizo saber que hace unos días se adquirieron 100 tanques de oxígeno de 6 mil litros cada uno, mismos que entregaron al Hospital Central, a la Cruz Roja, e hicieron un convenio con Cáritas para que los pacientes contagiados con el virus pudieran tener acceso a esta herramienta en casa, a fin de disminuir la ocupación hospitalaria.

Barrio recordó que desde marzo se instaló la mesa de contingencia, cuando el panorama era todavía era muy incierto, pero desde ese entonces comenzaron a contactarse con otras fundaciones, principalmente en España, que les compartieron información sobre el tema de aislamiento, pero también sobre el aspecto de los ventiladores y respiradores.

Dicha mesa comprende cuatro pilares: salud, seguridad, economía, y alimentario. A la fecha se llevan 40 sesiones, donde se reúnen ciudadanos de diferentes sectores de todo el estado de los distintos ámbitos, para trazar un panorama durante la pandemia y después de esta.

Cabe destacar que en el rubro de alimentación, se han logrado entregar 218 mil despensas a nivel estado, por la parte privada. “No se hubiera logrado sin esta acción coordinada que gracias a la mesa se da, y viene a transformarse en una ayuda a nuestra comunidad urbana y serrana”, apuntó el presidente estatal.

Todo lo anterior es adicional al quehacer diario de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, porque se sigue trabajando de la misma manera con todas las asociaciones de la sociedad civil y más aún con estos procesos de cambios y adaptación.

“Como no somos funcionarios, no obedecemos a ningún interés en particular, eso nos da la libertad de poder invitar, sentar, platicar y decir: ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver? ¿Qué estás haciendo tú para resolverlo y cómo te voy a ayudar yo?, y eso definitivamente ha posicionado esa frase que siempre decimos: que la Fechac y el tercer sector, es irremplazable, y somos complementarios”, destacó Hugo Loya Pliego.

Ante esto, Luis Alberto Barrio agregó que hoy por hoy, “Fechac ha sido el que más ha invertido en Salud, en el estado, fuera de gobierno, o sea, no hay otra institución, otra organización, otra entidad que haya metido tanto recurso para hacerle frente a este tema”.

Es de mencionar que el modelo de responsabilidad social mediante el cual la fundación está respondiendo a la pandemia, es una iniciativa única, referente a nivel nacional porque se articula toda la parte empresarial, el apoyo de la sociedad y gubernamental, y darlo en respuesta a una mejor comunidad.

Cabe señalar que existe el Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (FOSECH), integrado por las y los empresarios y funcionarios, quienes aprueban los proyectos sociales presentados por Fechac.

Este fideicomiso recibe el recurso aportado por el empresariado como parte de un Modelo de Responsabilidad Social Compartida. Actualmente el fideicomiso se encuentra entre los primeros lugares en transparencia en el estado de Chihuahua, según el reporte de verificación realizado por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) del 2019.





