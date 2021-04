Invita don Bernardo, ganador de sorteo a seguir comprando el Heraldo

“Hay que participar y seguir comprando El Heraldo de Chihuahua”, invitó el señor Bernardo Martínez Rascón, quien se hizo acreedor al primero premio del 3er Sorteo “Gánate la casa de tus sueños”, una residencia ubicada en el fraccionamiento Tracia, al suroeste de la ciudad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Muy contento, porque está uno amoladón, va a ser una ayuda, gracias a Dios”, dijo a El Heraldo el señor Martínez, quien tiene 70 años, vive en la colonia Revolución y es padre de cuatro hijos.

“No me acuerdo si fueron 30 o 40 y tantos (los boletos que depositó), todos los años participo, pero es la primera vez que me saco algo, he comprado boletos de la Lotería Nacional, o de rifas y nunca me he sacado nada”, comentó emocionado.

Don Bernardo compartió inmediatamente la noticia con sus hijos, “vino uno de ellos a traerme unas cosas y ya le platiqué, están todos muy contentos”, indicó.

La casa que ganó el señor Bernardo Martínez Rascón está ubicada en calle Circuito Vía Corsini número 2922 manzana 4, lote 31, fraccionamiento Tracia Residencial. Es de dos plantas y cuenta con sala, comedor, cocina, patio posterior y cochera para un auto; además de dos recámaras, estancia y un baño completo.

Con El Heraldo de Chihuahua “Gánate la casa de tus sueños”

1. Automóvil Chevrolet Beat 2019, Norma A. Romero Hidalgo, de Camargo (056274)

2. Lavadora Mabe, Oscar Armando Orpinel, Chihuahua (000446)

3. Lavadora Mabe, Élfida Perches García, Chihuahua (088423)

4. Refrigerador Mabe, Pedro Alonso García, Chihuahua (078961)

5. Frigo bar Whirlpool, Graciela Rodríguez Amparán, Chihuahua (068339)

6. Enfriador Frikko, Carmen Elena Quiroz León, Chihuahua (063107)

7. Enfriador Frikko, Gloria Viezcas Aranda, Cuauhtémoc (072059)

8. Enfriador Frikko, Ariana R. Córdova Soltero, Chihuahua (048545)

9. Enfriador Frikko, Macario Porras Aceves, Chihuahua (086856)

10. Horno microondas Mabe, María Luisa Portillo Casas (079473)

11. Horno microondas Mabe, Gracia Pérez Rascón, Chihuahua (039229)

Ganadores del 3º sorteo “Gánate la casa de tus sueños”

1. Casa habitación de dos niveles en fraccionamiento Tracia Residencial, Bernardo Martínez Rascón, Chihuahua (002217)

2. Lavadora Mabe, Víctor Mejía Valadez, Chihuahua (007528)

3. Lavadora Mabe, Karen Rosset Soto, Chihuahua (057122)

4. Refrigerador Mabe, Migdonia de Jesús Bermúdez Sánchez, Chihuahua (010944)

5. Frigo bar Whirlpool, Irma Graciela Caballero Vega, Chihuahua (020473)

6. Enfriador Frikko, Alma Rosa Peña Olivares, Chihuahua (005685)

7. Enfriador Frikko, Miguel Ángel Flores Rivera (091798)

8. Enfriador Frikko, María Fernanda Bueno, Chihuahua (002088)

9. Enfriador Frikko, Daniela Rico Mar, Chihuahua (027840)

10. Horno microondas Mabe, Luis Raúl Peñaloza Maldonado, Chihuahua (036992)

11. Horno microondas Mabe, Dora Ramírez V. (075073)