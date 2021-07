Invita IMSS a participar en Feria de la Salud

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua invita a la población derechohabiente a participar en la Feria de la Salud, que se llevará a cabo a partir de hoy u hasta el domingo 4 de julio en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 02, 04, 33, 44 y 69, ubicadas en esta capital.

Lo anterior, en el marco de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, en los cuales las unidades médicas en los tres niveles de atención concentran la prestación de servicios a las y los pacientes; hasta el momento, el IMSS en Chihuahua ha realizado 822 mil 308 consultas de medicina familiar y 141 mil 205 detecciones de diabetes e hipertensión.

En esta Feria de la Salud, se vacunará a menores de 9 años contra sarampión, rubéola y parotiditis y se completará su esquema de vacunación; además se efectuarán acciones preventivas a la población derechohabiente, como lo es la identificación de enfermedades crónico-degenerativas (detección de diabetes e hipertensión a mayores de 20 años, así como el programa de detección de Cáncer Cervicouterino en mujeres mayores de 25 años).

En la UMF No. 33, situada en la Av. Ocampo y Arroyo de los Perros SN, en la colonia El Palomar; y en la UMF No. 44, ubicada en la Av. Tecnológico y Pino SN, en la colonia Granjas. Las actividades se realizarán a partir de este vienes y concluirán el domingo 4 de julio, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

En tanto que el sábado 3 de julio la feria de la salud se llevará a cabo en la UMF No. 02, ubicada en la calle Montes de Oca y 3º SN, en la colonia Nombre de Dios; en UMF No. 04, situada en la colonia Ávalos, de 8:00 a 14:00 horas; y en la UMF No. 69, ubicada en la calle Puerta de Alcalá No. 300, en la colonia Los Portales, de 8:00 a 19:00 horas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Derivado de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, se ha sobrepasado la meta fijada en algunos servicios médicos a nivel nacional, por ejemplo, se tiene un avance de 193 por ciento de mastografías, 143 por ciento de diabetes mellitus y 114 por ciento en detecciones de cáncer cervicouterino. Además, se han realizado cirugías de especialidad y trasplantes de órganos y tejidos.

Las atenciones médicas se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Es importante que los asistentes sigan las medidas de higiene, como el uso obligatorio y correcto de cubrebocas, cubriendo nariz y boca. Al ingreso, aplicación de alcohol en gel al 70 por ciento y mantener la sana distancia de 1.5 metros.