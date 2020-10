Invita psicóloga a enfrentar pandemia con responsabilidad

Durante el foro Webinar “Conciencia Ciudadana ante el Covid-19, la psicóloga y socióloga Amelia Márquez, señaló que una pandemia es una situación que amenaza la existencia de las personas y éstas, la captan como un peligro inminente, “es una situación que amenaza y lo que el inconsciente hace es generar mecanismos que resguarden a la misma personas”.

Señaló que ante la situación crítica que se vive, las personas por instinto tienden a decir que no pasa nada, o autoconvencerse de que no están en riesgo y es por esto que no llegan a acatar las medidas para resguardarse.

Añadió que lo que la persona genera, es resistencia para aceptar una situación a la que se tiene que enfrentar forzosamente, “si tenemos miedo de morir, lo que debemos hacer es, protegernos y adaptarnos a nuevas formas de convivencia, en este caso por el hecho de que no podemos estar reunidos”.

Agregó que otro ejemplo de la negación, es el rechazar el uso de cubrebocas, pues en la sociedad latina es algo que no se utiliza, aunque en otras latitudes las mujeres lo hacen, y es algo que forma parte del día a día.

“Hay que pensar qué estoy haciendo y en qué estoy colaborando. Nosotros podemos enfrentar esta pandemia, pues no es la primera que ocurre en el mundo”, refirió la especialista, quien ejemplificó que la humanidad vive con una serie de padecimientos letales como el cáncer, en los que se han dado avances médicos. “Debemos trabajar sobre conceptos de vida y de muerte y qué podemos hacer para que la vida sea vivible, alegre y cercana ante el confort que nos quitaron”.

Puntualizó invitando a las y los ciudadanos, a enfrentar esos miedos de una manera positiva, aceptando la realidad y tomando las medidas de prevención para afrontar de la mejor forma la realidad.





