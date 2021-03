Invita regidora a concientizar en la inclusión de personas con síndrome de Down

La Regidora Adriana Díaz Negrete invitó a la concientización para la inclusión de personas en con síndrome Down, calzando “calcetines locos”, es decir, no pares, y el hashtag #CRAZYSOCKS tomando una foto y subiéndola al Facebook, etiquetarla y compartirla a través de las redes; en el marco del Día Mundial de las personas con Síndrome Down, al que este año la Organización de las Naciones Unidas asignó la palabra #Conectar.

A consecuencia de la pandemia por Covid-19 que afectó al mundo entero durante el 2020, la gente adaptó nuevos sistemas para mantenerse conectada. Las personas con Síndrome de Down vencieron el reto y es por ello que al #Conectar expandirán ideas, experiencias y conocimientos, se empoderarán mutuamente para abogar por la igualdad de derechos así como de llegar a las partes interesadas para lograr un cambio positivo.

Las personas con Síndrome de Down tienen el derecho inherente a ser aceptadas e incluidas como miembros valorados e iguales dentro de la sociedad.

Este 21 de marzo se busca lograr que las personas Down puedan conectarse y participar en igualdad de condiciones con los demás en todos los ámbitos de la vida.

La ONU asignó para este año la palabra #Conectar para hacer conciencia entre las personas, la importancia que representan apoyar y atender a quienes tienen esta condición.

“Como Regidora, este es el último año que podré apoyar en tomar conciencia para la inclusión de personas con Síndrome Down en las actividades diarias de nuestra comunidad, les agradeceré mucho si el domingo suben una foto apoyando la dinámica de calcetines locos, etiquetándome en redes en su publicación lo que será genial para compartirla”, invitó.

Las organizaciones de Síndrome de Down alrededor del mundo organizan y participan en eventos para concienciar de la existencia y necesidades que el Síndrome de Down provoca. La fecha del 21 de marzo fue seleccionada por la Down Syndrome International ya que el número es significativo de la triplicación del vigésimo primer cromosoma (mes 3, día 21).

El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, en vez de los dos habituales, por ello se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible.

Es la causa más frecuente de discapacidad cognitiva psíquica congénita y debe su nombre a John Langdon Haydon Down que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. En julio de 1958 un joven investigador llamado Jerome Lejeune descubrió que el síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas

La incidencia estimada a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada mil y 1 de cada mil 100 recién nacidos.