Invitan a hamburguesada a favor de niños con cáncer

Invitan Médicos por la Vida a hamburguesada a favor de pacientes oncológicos del Hospital Infantil

El movimiento Médicos por la Vida invitó a la ciudadanía a apoyar a los padres de familia de niños y adolescentes que están recibiendo tratamiento contra el cáncer a reunir recursos para poder pagar los medicamentos, al participar de la compra de hamburguesas el próximo domingo, con combos a 80 pesos, que incluye la hamburguesa, papas caseras y un refresco.





La doctora Dolores Chacón explicó que en el Hospital Infantil hay papás que no consiguen los medicamentos; o que por medio del INSABI no pueden proporcionarlos porque están fuera de cobertura, porque no hay existencias o porque no los autorizan, y con el recurso que se espera recabar, se adquirirán los tratamientos para administrar las quimioterapias o medicamentos





“En los últimos meses se ha batallado mucho para conseguir los medicamentos, es por eso que las mamás se organizaron, y nos llegó su petición, y les estamos apoyando con esta actividad”, explicó.





Por su parte, el Doctor José Francisco Alba explicó que cada tratamiento por costo diario ronda los 6 mil pesos, que pueden ascender hasta 150 mil pesos un ciclo completo. Para esta actividad, la meta es vender mil hamburguesas, y asegurar los tratamientos del día o los días que se alcancen a cubrir.





Por su parte, Erick González Manzano, del movimiento Salvemos las Dos Vidas, mencionó que se realizarán otras iniciativas, para participar en la solución de problemáticas que atañen a la defensa de la vida, no solo de la vida en el vientre materno, sino también, como en este caso, de quienes sufren de un padecimiento severo como el cáncer, en un grupo vulnerable como los niños.





“Apoyamos la vida desde el vientre materno y también a la mamá. Es tratar de ayudar, como una oportunidad y un honor. Queremos decirle a la sociedad de Chihuahua que abra su cartera, sino quiere la hamburguesa, que done, porque los niños lo necesitan. Si quieren cooperar recibimos los donativos, porque el tratamiento de la quimioterapia, si no se lleva regularmente, el cáncer puede avanzar, en algunos tipos, si se tarda siete días la quimioterapia, no es tan efectiva”, expresó por su parte, el doctor Luis Martínez.





La actividad se realizará el domingo 16 de agosto, en un horario de 12:00 a 17:00 horas. Los pedidos se reciben en los teléfonos 614-255-36-46, 614-196-37-68, 614-247-40-51, 614-188-22-11. Los puntos de entrega de pedidos son en la calla Batalla del Picacho número 6639, en el fraccionamiento Rincones del Picacho; Avenida Mirador número 4527, en el Fraccionamiento Campestre Etapa 1; y en la calle Primero de Mayo número 1601, de la colonia Santa Rita.





Para mayor información, está disponible la página de Facebook /medicosprovidacuu.









