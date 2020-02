Invitan a show en beneficio de niña

Una noche de esperanza, con risa, música y aportaciones a favor de Isabella, de 2 años de edad, se presentará el próximo viernes a las 21:00 horas en el Club de Leones, con un costo de 100 pesos por persona, para recaudar fondos que permitan la compra de insumos y medicamentos para el tratamiento para la leucemia linfoblástica que ha sido diagnosticada a la niña.

Entre las presentaciones se encuentra el comediante de las estrellas, Mario Show; para marcar el ritmo del baile el conjunto musical La Orden del Bravo; Manuel Solís sorprenderá con sus imitaciones; y además de la divertidísima participación del Show del Máster. La venta de boletos se solicita al teléfono 614-250-7560.

Iliana Rodríguez, madre de Isabella, compartió que la pequeña de 2 años 7 meses fue diagnosticada desde hace poco más de un año, lo que ha representado un parteaguas para su dinámica, en la que ha destacado la valentía y ganas de vivir de la pequeña gran guerrera.

“El diagnóstico me cayó de sorpresa, no se espera que probablemente es una leucemia por los síntomas, no lo esperaba, es entrar en un shock de qué voy a hacer, de qué se trata esto, cómo le voy a hacer, miedo, angustia de saber qué es lo que va a pasar, qué procede, cómo va a seguir el tratamiento. Es miedo lo que uno le da, en cuanto oye leucemia, cáncer, es una niña. Primeramente Dios vamos a salir de esto, confío mucho en el Señor, y que ella es muy fuerte, Isabella tiene mucha actitud y muchas ganas”, dijo.

Los gastos del tratamiento para su condición incluyen desde una proteína para los días que no puede comer, y se pueda nutrir, es orgánica, como tipo licuado, o tabletas de frutas y verduras, cuyo costo es elevado. Además, comentó que a veces no hay medicamentos en el IMSS, y se tienen que comprar.

“Ahorita tengo que comprar un medicamento de cuatro cajitas para cinco días, porque no había en el IMSS, y la receta ya se me caducó. Hay veces que la niña está internada, se tienen gastos en el hospital, comprar agua, papel, lo que se vaya a gastar”, mencionó.

