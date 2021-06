Invitan bikers a apoyar a combatientes de incendios forestales

Instituciones y asociaciones civiles se unen a la colecta de insumos para apoyar a los combatientes de incendios forestales en la Sierra Tarahumara, para donar comida, sueros, y agua a los brigadistas que se encuentran combatiendo más de una veintena de incendios en los bosques de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter

Tal es el caso de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que instaló un centro de acopio en sus instalaciones, en la Carretera a Rosales, a la altura del kilómetro 2.5, donde reciben agua embotellada, alimentos no perecederos como atunes, galletas, sardinas, latas de comida; bebidas como sueros, jugos y refrescos; además de herramientas y equipo como lentes y guantes de trabajo; azadones y rastrillos para realizar brechas.

Foto: Cortesía | Comunidad Biker Chihuahua

“Recordemos que hay familias que han perdido sus hogares, por lo que necesitan de nuestra solidaridad y apoyo en estos momentos tan difíciles”, manifestó la Casa de Estudios, a través de su página de Faceboo.

Por su parte, Isaac Salas, integrante de la asociación de motociclistas, quien destacó que “Sin la sierra no hay Chihuahua, sin la sierra no hay agua. Y sin agua, no hay vida, lo que le da vida a todo en éste hermoso Estado nos necesita más que nunca”.

Foto: Cortesía | Comunidad Biker Chihuahua

En ese sentido, alentó a donar a favor de la Unidad de Manejo Forestal, para acopiar apoyo social, entre víveres y herramientas, e invitó a utilizar los hashtag #SierraTarahumara #Chihuahua #PrideBocoyna #PrideCarichi #Borjas #Guachochi #GuadalupeyCalvo, para incentivar la ayuda, y un llamado a la conciencia para colaborar de alguna manera con quienes están enfrentándose directamente con el fuego.

Como referencia compartió el teléfono (635)294-8231 de Carlos Granados, como contacto en la Unidad de Manejo Forestal, o la página de Facebook de Comunidad Biker Chihuahua, para canalizar la ayuda.