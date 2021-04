Irving hace malabares para vivir

Irving Rascón se gana la vida en el crucero de las avenidas Gómez Morín y Benito Juárez, haciendo equilibrio sobre un bote, mientras hace malabares con tres clavas y sostiene en su cabeza un balón de futbol, para luego buscar alguna moneda entre los conductores que se han detenido en la luz roja del semáforo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Se llama disociación, porque estoy haciendo tres cosas, dándole vueltas al balón en la cabeza, haciendo malabares con tres clavas y balanceándome sobre un rola bola”, contó a El Heraldo.





Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua





Dice que era muy hiperactivo en su casa y como no tenía nada que hacer se aburría y quería salir, pero no tenía dinero y no quería pedirle a sus papás.

“Entonces descubrí el malabarismo, que precisamente mi papá me enseñó, él me dejaba ir a los semáforos y entonces me traía 250 pesos más o menos y empezó a gustarme”.

Ahora no lo hace tanto por el dinero, sino por amor al arte, “pero de vez en cuando sí se requiere. Vengo casi todos los días, trabajo en todos los cruceros que se pueda, porque si voy muchas veces al mismo me van a estar viendo todos los días y se quema el truco, no va a tener chiste que venga y me vean otra vez, porque ya van a saber lo que voy a hacer”, así que lo puedes ver en lo mismo en la avenida Juárez y 27ª, en el bulevar Díaz Ordaz y Aldama, o en la Venustiano Carranza y Aldama.

“Sí me va bien, saco 300 o 400 pesos en unas dos horas y media”, cuenta.

Irving terminó la secundaria en la Estatal 3060 y ahora estudia preparatoria en las tardes, en línea, por la pandemia. Eso le da tiempo de ir a malabarear en las mañanas, cinco o seis días a la semana.

“No todos los días son buenos, pero aun así vengo, porque si no hay nada que hacer en la casa es mejor esto que estar con el celular todo el día, doy tiempo real por tiempo virtual, no veo mucho caso”, explicó.

Irving y su primo Isaac Fernando Rosas trabajan en los cruceros desde las diez de la mañana, cuando ya hay más gente en las calles.

“Vengo, hago mis rutinas y me va bien, hay días que no y días que sí, pero casi siempre traigo 300 pesos a la casa”.

Te puede interesar:

Local Víctor Yuri Zapata, nuevo presidente del IEE

Local Aprovechan Ley Seca para surtir negocios de bebidas

Local Otto Valles y Brenda Ríos unidos por rescatar Chihuahua