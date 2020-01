"Islas de poder" vs centralismo

Para el diputado Fernando Álvarez Monje, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, sostener a lo que llamó “islas de poder” como la ciudad de Chihuahua y la entidad con ayuda de la ciudadanía se podrá combatir el centralismo que el Gobierno Federal pretende imponer y regresar “a los tiempos de Luis Echeverría, por decir lo menos”.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, el exdirigente del PAN en el estado recordó que la defensa en temas como vida y familia están impregnados en el ADN de su partido, al mismo tiempo –aseguró- darán la lucha en materia económica para evitar el centralismo y de esta forma crezca tanto el país como las entidades federativas.

Álvarez Monje enfatizó en que la Cámara de Diputados “es el instrumento fundamental para cambiar el rumbo de este país, sin duda, inclusive más que las propias gubernaturas o alcaldías” al cuestionarse si será la Cámara baja el último dique que frene lo que han llamado “oleada morenista”.

El dos veces coordinador de la fracción parlamentaria panista celebró que se encuentre en un Congreso “plural” siendo ésta la principal cualidad que distingue a la actual legislatura local, adelantando que uno de los temas a sacar en próximos días será la convocatoria para concursar los órganos internos de control, los cuales habrán de vigilar el dinero público en los organismos autónomos constitucionales.

¿Del Congreso salen candidatos?, se le cuestiona, a lo que responde “sí, muchos han salido, unos con éxito, otros sin éxito desde luego, pero siempre hay material natural porque es la actividad a la que nos dedicamos y siempre se van gestando proyectos, a veces buscados y a veces no buscados… ‘El que se mueve no sale en la foto’, aunque a veces opera en sentido contrario, ‘los que se mueven de más no salen bien de la foto’ hay de todo, mucho talento e interés de participar”.

Se le pregunta también ¿Y del Congreso sale gobernador?, “también salen gobernadores, ya en el pasado ocurrió”, reviró; y que por ahora para él es seguir trabajando para tener la confianza de la presidente del Comité Directivo del PAN Rocío Reza, y continuar en la coordinación, pero al hablar de 2021 aseguró estar en la trinchera “que nos toque, ¿cuál será?, no lo sabemos, pero daremos la pelea, el esfuerzo del 16 no puede agotarse en el 21”.

Al hablar sobre el Comité de Ética, propuesto por varios diputados, el cual regularía el actual y la disciplina de los representantes del pueblo, el diputado recordó también la iniciativa que fue aprobada sobre la profesionalización de los empleados y funcionarios del Congreso del Estado, “donde inclusive, independientemente de quiénes lleguen en próximas legislaturas, sin importar el grupo mayoritario, su ideología, de quienes tomen las decisiones, tengan ahí personal que siempre esté calificado para poderlos apoyar en este tipo de actividades”.

Criticó la actual estructura del Congreso, ya que a través de reforma fue aprobada la creación de más comisiones, para dar un total de 33 y así cada diputado tenga la oportunidad de presidir alguna, además de poder participar en otras 3, 4 o 5 comisiones más, “institucionalmente está mal planteado, no da la vida como tal, porque además si viviéramos en Aguascalientes, en una hora estarían todos en la capital, aquí no es el caso”, al recordar que antes los coordinadores de bancada no presidían comisiones, además de la lejanía para algunos legisladores trasladarse de su distrito a la capital.

Álvarez Monje calificó al gobierno de Javier Corral con una alta calificación, recordando que la administración estatal ha tenido que realizar una tarea titánica encabezada por el mandatario estatal y su gabinete, “yo lo calificaría no digo que un 100, pero con una alta calificación, porque cuando no se tiene dinero, se arrastra una serie de vicios, inercias, cambiarle el chip a alguna gente no ha sido fácil… entiendo que a veces se cometen errores, se equivocan en algunas apuestas, eso hace que se balancee la percepción”.

Aseguró que sostendrán la gubernatura de 2021 por las virtudes propias de Acción Nacional, que existen las condiciones estables, como presentarse ante la sociedad nuevamente, dejando en claro cómo estaba la entidad cuando arribaron y cómo la entregarán, “cómo decírselo a los electores, sin duda se dejará en claro el trabajo que se hizo tanto en el Ejecutivo como en las alcaldías”.

¿Y al gobierno de Maru Campos?, “igual, la ratificación del electorado, hay una clara demostración de que iba muy bien, por eso la gente le dio la segunda oportunidad, obviamente el ejercicio del poder desgasta, es natural, y quizá para algunos ésta es una situación estable nada más; es una mujer que se dedica todo el tiempo hacer política y buscar el bien común para los capitalinos, eso a la sociedad en general le ha gustado y creo que las ideas que tiene y ha planteado al final del día se han visto que han sido de buena fe con ganas de que la ciudad cambie, es un Gobierno con empatía y aceptación”.

Para los gobiernos del 21 –dijo- tanto el estado y los municipios, la innovación en todos sentidos desde las posibles obras que se pueda hacer, el gasto del dinero, y la forma de comunicar, quien tenga la mayor capacidad de innovación será quien tenga más éxito.

Finalmente recordó la filosofía del coach de los Patriotas, Bill Belichick, que él le dice a los jugadores: “do your job” (haz tu trabajo) y cada quien tiene una función, a cada quien le toca un rol, que es lo que yo he tratado de decirle a compañeros inclusive de otros partidos, no sólo a los de mi bancada, donde una cuestión mal hecha por uno nos puede repercutir a todos, porque a final del día es la clase política; “si cumplimos con nuestra tarea estaremos listos para lo que venga”.

