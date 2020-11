Corral le dijo a Marko Cortés que me detendría el 15 de noviembre: Maru Campos

La Presidenta Municipal, María Eugenia Campos Galván, informó que el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, le avisó a Marko Cortés dirigente Nacional del PAN, que el 15 de septiembre la detendría, posteriormente la aplazó al mes de octubre y finalmente lo haría en el mes de noviembre.

Lo anterior lo dio a conocer la Alcaldesa de Chihuahua través de una entrevista con Adela Micha, donde aseguró que ha puesto en evidencia la persecución política que ha ejercido el Gobierno del estado, en su contra, ya que han intentado fabrícale una acusación a la cual dijo no existen fundamentos.

“Sí ha hablado con Marko, me ha dicho que me cuide mucho, pero Corral le ha dicho que es una lucha anticorrupción que él tiene la lista y que va contra todos, desde cualquier partido político incluyendo el mío. Pero no tiene elementos, hace seis meses le ofreció a Marko Cortes que el 15 de septiembre iba a detenerme, luego que el 1 de octubre, luego el 20 de octubre, luego que el 1 de noviembre y el 15 de noviembre” explicó.

