¿Adiós justicia? Propone Alcalde de Coronado sustituir policía con Cuerpo de Proximidad Social

A pesar de que en los últimos dos años han asesinado al menos a 11 personas en Coronado, de las cuales 10 murieron en dos enfrentamientos distintos entre grupos criminales, el alcalde Leo López Muñoz implementó un Modelo de Seguridad de Proximidad Social donde dos elementos desarmados sustituyeron las labores de la Policía Municipal a diez meses de la renuncia de toda la corporación.

El presidente municipal de Coronado, Leo López Muñoz dio a conocer en entrevista exclusiva para esta Casa Editora que actualmente se encuentran en la organización y planeación para formar un Cuerpo de Proximidad Social que sustituya las labores de la Policía Municipal, el cual ya opera con un hombre y una mujer como elementos, además de tener cinco solicitudes de personas para integrarse a la nueva estrategia.

Te puede interesar: Renuncian todos los policías municipales de Coronado

En este sentido, desde el pasado 14 de febrero del 2021, se registraron hechos delictivos sobre la carretera la carretera de Coronado-entronque Iturralde, a la altura del ejido Zapata, cuando se suscitó un enfrentamiento armado entre dos grupos delincuenciales que se disputan la zona y dejó cinco personas sin vida, de las cuales tres fueron decapitadas.

Posterior a ello, el 19 de junio del 2022, en la carretera que conduce del municipio de Allende a Coronado a la altura del kilómetro 73, otro enfrentamiento dejó nuevamente a cinco personas sin vida, de los cuales dos de ellos se encontraban decapitados encima de una camioneta. Además, en el lugar fueron localizados dos vehículos baleados, casquillos percutidos, tres granadas y diversos cargadores.

Derivado de este hecho, los seis elementos que integraban la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Coronado decidieron renunciar, en tanto, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional asumieron las labores de vigilancia en el municipio por las condiciones de inseguridad que en ese momento se presentaban.

Parral Coronado con cero delitos al estar bajo resguardo de Sedena, GN y Policía Estatal: Alcalde

Tras permanecer sin policía municipal por diez meses, el municipio de Coronado busca convertirse en la primera localidad del estado de Chihuahua en implementar dicha estrategia de seguridad, misma que según el alcalde, ya se encuentran en la organización y planeación para hacer un Cuerpo de Proximidad Social.

"Serán policías sin armamento, ya se acudió a ese tipo de capacitación en la que se platica de qué trata el tema, hasta dónde se puede hacer, seríamos la primera corporación en el estado que funcione de esa manera y para temas de mayor trascendencia como robos o de otra índole se ve directamente con la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que son quienes apoyan en el tipo de cuestiones", enfatizó López Muñoz.

El Cuerpo de Proximidad Social dijo que funcionará sin traer armamento, las camionetas tendrán un rotulado diferente al que se está acostumbrado observar en patrullas, pero se identificará como tal.

Chihuahua Alcanza Chihuahua tercer lugar nacional en homicidios durante 2023

Señaló que se lanzó una convocatoria municipal dentro de la población, considerando que es de vital importancia contar con elementos originarios del municipio, además, señaló que se invitará para que participen en el cuerpo de seguridad maestros jubilados, entre otros integrantes de la sociedad civil, para hacer proximidad, de la misma manera con el alumnado, para que un futuro no se incurra en delitos ni busquen pertenecer a grupos criminales.

"En estas fechas ya andamos en los últimos detalles, ya hemos tenido capacitaciones en Parral en el que se nos instruyó del tema y el funcionamiento para posteriormente exponerlo en Cabildo para que sea aprobado y mandar a Congreso del Estado y en base a ello formarla", indicó.

Justificó, de acuerdo con la experiencia, que se ha investigado y que se les ha platicado acerca de este tipo de elementos en el país, pues le tocó conocer el caso de un municipio en Nayarit que obtuvo resultados favorables con la instalación de ese tipo de cuerpo, por lo que se buscará replicarlo.

"Son dos elementos los que ya están funcionando desde finales de año y se harán más contrataciones, ya hay interesados, siendo cerca de cinco personas, pero se tendrá que ver todo el asunto, ellos mandan su expediente, este se manda a Gobierno del Estado y C4 para los exámenes", mencionó.

Incorrecta la decisión, se debe hacer valer el Estado de Fuerza: Especialista

El asesor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México y especialista en temas de seguridad, Emilio García Ruiz, detalló que se reserva de conocer el modelo. La Policía Municipal es la encargada de hacer valer el Estado de Fuerza en una necesidad específica, al ser portador legal del uso de la misma, por lo que calificó como incorrecta la decisión, que si bien, no se desea portar armas, al menos sí de tener la posibilidad de ejercer la autoridad.

"No lo veo bien y habría que conocer el modelo para poder ver en qué consiste, pero la policía municipal tiene que ser parte de la proximidad del municipio y poder enlazar al ciudadano con la policía y los eventos que se van solicitando", señaló puntualmente el especialista.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El también exsecretario de Seguridad Pública Estatal en Chihuahua, dio a conocer que el hecho de que tenga o no armas pudiera ser secundario pero no se ve un sentido ya que sin arma no podrá ejercer su labor de manera propia.

Mencionó que en el caso de la Ciudad de México, donde actualmente colabora, hay un modelo de proximidad, pero que tiene que ver con la policía, son ellos quienes hacen la proximidad, ya que no se trata de deshacerse de la policía.

Publicado originalmente en El Sol de Parral