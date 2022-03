Agricultores toman vías del tren por falta de apoyo del Estado

A las 07:00 a.m. del lunes 07 de marzo, un grupo de agricultores de más de 30 personas, en compañía del líder de Agrodinámica de la región sur del estado de Chihuahua, profesor Arturo Rentería, tomaron las vías del ferrocarril en el municipio de Jiménez, en el cruce que atraviesa la carretera Jiménez-Camargo, bloqueando la circulación del tren con tractores en exigencia al Gobierno Estatal y Federal de no cumplir acuerdos acordados durante el 2021.

Las acciones de protesta se estarán llevando a cabo de manera simultánea en todo el estado de Chihuahua, refiere el profesor Arturo Rentería, en los municipios de Ascensión, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Namiquipa, Delicias y Jiménez como municipio único en tomar las vías del tren.

“El día de hoy nos manifestamos de nueva cuenta, con estas acciones, en apoyo al campo y como sabemos, el campo atraviesa por una crisis muy dura, que cada día se agrava más, y lo que estamos viendo es que no hay políticas de desarrollo del campo mexicano, el Gobierno Federal, por ejemplo: habla de que está atendiendo el campo a través de programas sociales, supuestamente que, para lo más pobres, y generalmente esos programas los enfocan a los indígenas, en el sur de México. Pero también que se recuerde que la gente que trabaja, que produce también son campesinos, que también son productores y que esos si están generando riqueza, y que aparte de generar riqueza, generan el alimento y trabajo de cientos de personas”, menciona el líder de Agrodinámica de la región sur del estado de Chihuahua, Arturo Rentería.

Así mismo, el profesor Arturo Rentería Duarte, expresa que el liego petitorio que se está planteando a las autoridades estatales del gobierno de Chihuahua, es que la Gobernadora del Estado, los cita a reunión urgente, para platicar con ella sobre la cuestión del campo, y que no ponga intermediarios; en segundo punto, que tanto como el Gobierno Federal como del Estado, establezcan mesas de negociación y se le dé seguimiento a estas mesas, para seguir analizando la problemática del campo, con la finalidad de aterrizar en la ley de energía para el campo y como tercer punto, se solicita a Gobierno Federal y Estatal, así como a Conagua, interfiera en la crisis por el agua del Río Florido, y los titulares se den una paseada por las rancherías y comunidades que se encuentran a las márgenes del Río Florido, que ahorita están atravesando un grave problema por la falta, y se solucione el problema del acaparamiento del agua que se da rio arriba de Villa López y Coronado.

El estado de Durango también se sumó a las protestas de exigencia de lucha, ya que en Ceballos se tiene tomada la carretera federal, menciona el profesor Arturo Rentería.

A mediados del 2021 Agrodinámica nacional, realizó una serie de acciones de manera simultánea en todo el estado de Chihuahua, exigiendo lo mismo que ahorita estamos planteando, menciona el profesor Arturo Rentería, y como no se dio solución a las a exigencias es por tal motivo que seguimos en pie de lucha, menciona el líder de Agrodinámica en la región sur del estado de Chihuahua.

Recalcó que la situación del campo es cada día más crítica, toda vez que se cuenta con fertilizantes caros, combustibles caros, falta de mercado y cortes a la energía eléctrica.

Como parte de las acciones emprendidas el día 07 de marzo en el municipio de Jiménez, también se tiene tomadas las instalaciones de la Camisón Federal de Electricidad, cuyas acciones, toma de ferrocarriles y CFE serán de manera indefinida hasta solucionar la problemática.

Juan Jiménez, agricultor que también está sobre el plantón de las vías del ferrocarril en ciudad Jiménez, invita a todos los agricultores a unirse a las acciones de protesta, así como a la ciudadanía en general, ya que si el campo no produce el pueblo no come.