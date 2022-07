Atiende CNDH denuncia de amenazas contra maestra en Allende

Lucia Guadalupe Mora, maestra de Allende, denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos al Presidente Municipal de aquel municipio, así como al titular de Protección Civil por amenazas y hostigamiento y teme que haya represalias por parte de los funcionarios, señala que la situación se presenta desde que ella, junto con otras personas, se opusieron a la venta del Balneario Municipal, la CNDH indicó que se le dará seguimiento a la queja.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

Lucia Guadalupe Mora, maestra de jardín de niños del municipio de Allende, acudió a la Comisión de Derechos Humanos durante la mañana de ayer para interponer una queja por reclamos que le ha hecho el Alcalde de este municipio, Jesús Soto, indicó que de manera personal, le ha manifestado de que no se meta en el asunto de la venta del Balneario Municipal, dijo que son un grupo de tres maestras que se oponen a esta venta, ya que la consideran una acción no transparente que deja muchas dudas.

Te puede interesar: Maestra Guadalupe Mora denuncia a Jorge Luis Roacho por hostigamiento

Indicó que por medio del Facebook, el titular de Protección Civil de Allende, Jorge Luis Roacho, la ha hostigado y señalado de drogadicta y mala docente, además de que ya presentó una demanda ante la función pública, decidió también interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, ya que teme por su integridad, su familia y sus bienes.

Luis Salcido Domínguez, visitador de la Comisión de Derechos Humanos. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Según comenta, el Presidente del municipio ya la amenazó por medio del titular de Protección Civil al indicarle; "En mi humilde opinión, ya deberías de dejarte de cosas y ponerte a dar clases en el jardín de niños en forma, ya que si no me equivoco, tiene una falta administrativa por llegar drogada a dar clases a tus alumnitos, que barbaridad".

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Incluso, también manifestó que a este grupo de maestras no les permiten la entrada a las sesiones de Cabildo, siendo que por ley están abiertas al público; por otro lado, los regidores del Ayuntamiento no las apoyan, dijo que no es el primer caso en que se vende un bien del municipio, ya que con anterioridad habían vendido un terreno en el centro de la ciudad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Luis Salcido Domínguez, visitador de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que se recibe la queja por parte de la maestra, se le dará seguimiento y se les hará saber a los funcionarios y autoridades del Municipio de las observaciones pertinentes del caso; por su parte, la maestra Lucia Guadalupe Mora, solicita una disculpa pública, además señaló que ya el 70 por ciento de la vegetación del balneario se encuentra seco debido a la falta de mantenimiento.