Con amenazas, prohíben la entrada de taxistas parralenses a Jiménez

Prohibida la entrada a taxistas parralenses al municipio de Jiménez, ya que el crimen organizado los tiene bajo amenaza. Conductores señalaron que quienes han llevado pasaje, civiles armados los han abordado y amenazado con “tablear” si se vuelven a acercar. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Volante, confirmó esta situación y destacó que es mejor no acercarse a aquel lugar. “Para qué arriesgar la vida…”, subrayó.

Los conductores de taxi de la ciudad de Parral tienen prohibida la entrada al municipio de Jiménez si de llevar pasaje se trata, pues el crimen organizado los mantiene al margen bajo amenaza de hacerles daño.

Según reveló uno de los conductores, quien decidió permanecer en anonimato por cuestiones de seguridad, dijo que hace un tiempo fue a dejar un pasaje hacia la “Vieja Huejoquilla” como parte de su trabajo sin esperar lo que estaba por ocurrir.

Señaló que, como cada día, se alistó desde temprano y comenzó a laborar de manera normal, cuando le tocó realizar un viaje hacia el municipio de Jiménez, para lo cual pensó que era un buen trabajo, pues el costo del transporte haría que el día se hubiera cumplido.

Como cualquier viaje, indicó, condujo hasta aquel lugar y una vez en el interior de la ciudad manejó hasta el destino de la persona y terminó su trabajo; al regreso recibiría la visita de varios sujetos armados.

Según dijo, fue algunos kilómetros antes de salir de Jiménez cuando sujetos armados lo abordaron con lujo de violencia y comenzaron a realizarle preguntas: ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué andas trabajando en este lugar? ¿A qué te dedicas realmente?

Esa serie de preguntas desconcertaron al conductor, quien con temor respondió a todas y cada una de las cuestiones a las que fue sometido. “Desconcertado pensaba ¿qué había hecho mal? Sólo vine a dejar un pasaje, es todo lo que había hecho”, pensó.

Sin embargo, al contar parte de los hechos por los que había acudido al lugar, al parecer logró convencer a “los malos”, quienes aceptaron la historia y lo dejaron volver a su ciudad de origen no sin antes lanzarle una amenaza: “Si te volvemos a ver aquí te vamos a “tablear”. Ustedes deberían saber que no pueden venir a traer viajes hacia acá. Ustedes trabajan para los otros y nada tienen que estar haciendo aquí, así que ya sabes, no vuelvas a traer a nadie para acá…”

Una vez explicada la situación el conductor de taxis, sin mirar atrás, condujo por la carretera hasta la ciudad de Parral, a la altura de Valle de Allende sintió un alivio en su interior de que ya estaba a salvo.

“Nadie me había advertido de la situación. Al llegar a Valle de Allende procedí a hablarle a mi familia y decirles lo mucho que los quería y que por ese día ya había concluido con mi trabajo, pues lo único que quería era volver a abrazar a mis hijos.”, mencionó.

Desde esa ocasión han pasado alrededor de cinco años y desde entonces el conductor no ha vuelto a realizar un viaje hacia Jiménez, pese a que han sido constantes las ocasiones en las que le han salido ese tipo de pasajes, él mejor decide no volver a ir a visitar la “Vieja Huejoquilla”.

Ante esto, Jorge Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Volante, confirmó la situación y no sólo a él le ha pasado, sino a otros más que por ser nuevos en su trabajo desconocen los riesgos a los que se enfrentan haciendo viajes hacia aquella ciudad.

Dio a conocer que, al parecer, todo es a raíz de un caso añejo en el que taxistas parralenses aprovechaban los viajes hacia aquel municipio para llevar droga perteneciente a grupos criminales contrarios.

Lo anterior derivó en que quienes operan en aquella parte del estado se percataran de lo que ocurría, por lo que decidieron afrontar la situación y detener la introducción de sustancias ilícitas a su territorio.

“Para quienes recordarán se trató de dos taxistas que fueron ultimados en aquel entonces a manos del crimen organizado. Desde entonces tuvimos a bien indicar a los demás taxistas que mejor no realizaran viajes hacia aquel lugar para evitar incidencias” dijo.

Asimismo, comentó que se tiene la indicación de no llevar personas indocumentadas, puesto que dicha situación es penada por el crimen organizado, tanto que hasta puede llegar a costarle la vida.

Por lo anterior, indicó que es mejor mantenerse al margen y no arriesgar la vida por un pasaje al que no le sacará mucho y que lo mejor es seguir trabajando al interior de la ciudad.

“Aquí la sugerencia es que valoren la situación; sin embargo, ya pasan de las 5 ó 6 de la tarde, es mejor que ni hagan el viaje. Transitar de noche es más arriesgado para el conductor y para el pasaje”, advirtió. No obstante, destacó que la situación últimamente se ha tranquilizado, pero es mejor no buscar problemas y seguir en tranquilidad a tener que rendirle cuentas a los familiares del conductor.

