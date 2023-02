Conagua sin implementar acciones para frenar sobreexplotación del agua

Hace más de quince años nadie conocía sobre el problema de la sobreexplotación del acuífero de Jiménez; hasta que comenzamos a notar que en las llaves el agua escaseaba, por lo que luego de varios estudios técnicos de agua, se determinó que el acuífero está sobreexplotado y con altas concentraciones de metales pesados, platica el profesor Belisario Rodríguez López, líder social de la región sur del estado de Chihuahua.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tenía los estudios y sabía de la sobreexplotación del acuífero Jiménez-Camargo. Determinando en el año del 2011, un déficit de agua en el acuífero de 144 millones 574 mil 455 metros cúbicos anuales; 142 millones 889 mil 852 metros cúbicos anuales para el 2013; 142 millones 135 mil 710 metros cúbicos para el 2014; 135 millones 325 mil 513 metros cúbicos anuales para el 2015 y finalmente el último estudio técnico de la CONAGUA, del 2020, indica que el acuífero presenta un déficit de 192 millones 139 mil 930 metros cúbicos anuales.

“Durante un verano del 2008, habitantes de diversas colonias ante la falta de agua, las amenazas de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento a la población por el corte del suministro de agua y el incremento en las tarifas, acudieron a las oficinas de la JMAS Jiménez, en busca de una solución al problema”, recuerda el profesor.

Tras la reunión efectuada con autoridades de la JMAS, estás expresaron que “el problema de la falta de agua en las llaves, se debía a que los pozos de la ciudad se encontraban abatidos, lo que provocaba disminución en el aforo de agua, así como contaminación por arsénico en la misma”.

Aunque la JMAS Jiménez y la CONAGUA, sabían de la otra problemática en el agua de Jiménez, derivada de la sobreexplotación, la contaminación por arsénico, a la población se le negaba la información, expresando por medios de comunicación y sus titulares que en Jiménez, no había ni contaminación ni explotación del agua; situación que cambió para el año de 2012, argumenta el profesor Belisario, cuando un grupo de jóvenes del Movimiento Cívico Jimenense, acudieron a Papantla Veracruz, a un congreso indigenista de la COCYP, evento en donde fue planteado el tema del agua de Jiménez, y atendido de manera inmediata con el envío de dos investigadoras que realizaron muestreos y estudios de calidad en el agua.

Jiménez Sobreexplotación de acuífero Jiménez-Camargo acaba con pozo del ejido California

La investigación fue revelada en el año del 2013, dando como resultado la contaminación por arsénico, metal pesado, con presencia en todos los pozos de la comunidad, así como en cuerpos de agua, como el Ojo de Dolores. Siendo esta la primera investigación en ser revelada a la ciudadanía.

Desde antes de la investigación realizada por una bióloga y un socióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana, la CONAGUA, realizó la recomendación de “decretar el ordenamiento procedente para el control de la extracción, explotación, uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas en toda la superficie del acuífero Jiménez-Camargo, clave 0832; y que en la porción de dicho acuífero, que en el mismo se señala, quede sin efectos el "ACUERDO General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 18 acuíferos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2013, en términos de lo dispuesto por su artículo primero transitorio”, no implementó acciones contundentes, permitiendo la Sobreexplotación del acuífero Jiménez-Camargo.

Pese a las recomendaciones de la CONAGUA, la misma dependencia permitió la sobreexplotación del acuífero, aún y cuando señalaba la problemática y hacía recomendaciones.

Las muestras del estudio arrojaron altos parámetros de arsénico en el agua, sobrepasando la NORMA Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua, que es de 0.25 miligramos por litro.

Se recomendó frenar la frontera agrícola del nogal; hacer reconversión de cultivos a de vid, sotol u olivo; clausurar los pozos ilegales y actuar en contra de la sobreexplotación.

“Tras darse a conocer el problema, se realizaron diversas mesas de diálogo con autoridades de Gobierno del Estado de Chihuahua y CONAGUA, sobre el tema de la sobreexplotación, quedando únicamente la preocupación del agua de Jiménez, en las mesas de trabajo por parte de las autoridades”, relata el profesor.

La CONAGUA dio a conocer que el “incremento de la demanda de agua principalmente para la actividad agrícola, pone en riesgo de que se agrave la sobreexplotación del acuífero, incrementando el déficit, situación que podría convertirse en un freno para el desarrollo de las actividades productivas que dependen del agua subterránea, lo que impactará negativamente en el ambiente y en el abastecimiento de agua para todos los habitantes de la región.”

Del 2021 al 2022, la cantidad de pozos agrícolas, según datos de la CONAGUA, en el acuífero Jiménez-Camargo, aumentó, pasando de mil 997 pozos durante el 2021 a 2 mil 12 pozos. Lo que indica que lejos de frenar nuevas concesiones de agua para cuidar el manto acuífero, se expidieron más.

Desde que se dio a conocer la sobreexplotación y contaminación del agua, hace quince años atrás a la fecha, 2023, la CONAGUA ha efectuado cero acciones para frenar la sobreexplotación del agua y frontera agrícola del nogal, por lo que actualmente la falta de agua se ha convertido en un determinante para frenar la llegada de la inversión manufacturera a Jiménez, así como de comenzar a causar estragos a cultivos de alta demanda hídrica, del cual según información de la SADER, durante el 2022 se secaron más de 80 hectáreas de nogal por la falta de agua.

“Aunque las autoridades estatales y municipales no han actuado de lleno respecto a la sobreexplotación del manto acuífero Jiménez-Camargo, se ha logrado el dar a conocer el tema de la sobreexplotación y contaminación del agua en Jiménez”, concluye el profesor Belisario.

Por otra parte, desde el año del 2010, el proyecto de abastecer a Jiménez de agua mediante la construcción de un acueducto desde la Presa Pico del Águila, ha quedado únicamente en la planeación de la obra.

