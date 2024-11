Cumple Luis Manuel siete años desaparecido; el joven de 17 años fue visto por última vez en Jiménez

Un día como hoy, hace siete años Karla Estrada vio por última vez a su hijo Luis Manuel Rojas Estrada, cuando salió de su hogar para reunirse con un amigo en el parque Hidalgo del municipio de Jiménez, sin embargo jamás regresó.

Con nostalgia, la madre señaló que ese día marcó la historia de su familia y dio comienzo con su calvario debido a que no ha logrado descubrir el rastro del mayor de sus cuatro hijos.

Foto: Cortesía / Karla Estrada

Recordó que ese día Luis estaba tranquilo en su hogar reunido con ella y con sus hermanos, “era un domingo y estábamos desayunando todos juntos en casa, estuvimos platicando y haciendo bromas de lo que serían de grandes, él siempre quiso ser soldado y lo volvió a decir 'yo voy a pertenecer al Heroico Colegio Militar'”.

Explicó que momentos después, el joven le comentó que saldría al parque Hidalgo en donde se encontraba un amigo, manifestando que regresaría pronto a casa.

Foto: Cortesía / Karla Estrada

“Nunca se despidió de mi como si ya no fuera a volver, tampoco me dijo nada días antes para que yo sospechara algo, él no sabía nada y nunca se imaginó lo que iba a pasar, estoy segura”.

Una noticia llegaría hasta su hogar ya que “Luisito” había sido privado de la libertad junto con sus amigos, de quienes también se desconoce su paradero, debido a que las investigaciones en torno al caso no han presentado avances.

Se lo llevaron, no se dónde está mi hijo

Foto: FGE

Karla ha sido ejemplo de valentía, tenacidad y resistencia debido a que desde la desaparición de su hijo decidió comenzar con su lucha para que su caso no se convirtiera en una estadística más de desaparecidos en el estado de Chihuahua y Luis no sea olvidado.

“Hace 7 años que empezó mi calvario, mi peregrinar exigiendo mis derechos, no sé si he logrado mucho o he logrado poco, lo que sí sé es que no me voy a rendir hasta encontrarte hijo, sólo le pido a Dios me siga dando fuerza para buscarte y hacerte visible”.

Foto: Cortesía / Karla Estrada

La madre buscadora ha rastreado con pico y pala las zonas aledañas al municipio de Jiménez, en donde ha escarbado la tierra en busca de su gran “tesoro oculto” su hijo “Luis”.

Además de que ha participado activamente en los encuentros de las madres buscadoras para la exigencia de sus derechos ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado, en donde con voz firme ha expresado: “Falta mi hijo y debe ser buscado como los demás que están desaparecidos, hasta encontrarlos”.

