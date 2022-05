Debutará Sergio Ramos, fisicoculturista de Jiménez, en competencia nacional

Sergio Ramos, gran deportista y culturista destacado del municipio de Jiménez, debutará en la competencia de culturismo natural, el próximo 05 de junio en la ciudad de México; evento del cuál refiere el entrevistado, hará lo posible por traerse el primer lugar.

Durante más de siete meses, Sergio Ramos, fisicoculturista natural del municipio de Jiménez, ha estado preparándose de manera continúa e ininterrumpida para la competencia de físicoculturismo nacional, que se ha de llevar a cabo el próximo 05 de junio en la Ciudad de México.

“Por más de siete meses, he hecho lo mismo todos los días, entrenamiento, dieta y preparación de poses para el evento; por lo que hasta ahorita tenemos muy buenos resultados”, refiere Sergio Ramos.

El culturista jimenense, puntualiza que los aspectos claves que se evaluarán dentro de la competencia de culturismo nacional, que lleva por nombre Natural Show 2022, son el desempeño en el escenario, simetría física, armonía corporal y comparaciones con los demás competidores, por lo que la preparación actual no sólo se basa en dieta y ejercicio, también en trabajar el aspecto psicológico, el cual Sergio Ramos, considera es el más importante de todos.

Deportes Noquea UACh en el inicio del beisbol de la Universiada Nacional 2022

La categoría en la cual habrá de debutar es de hasta 70 kilos en novatos, de la cual planea formarse con el oro. Así mismo, destaca que por parte de amigos, familiares y vecinos del municipio de Jiménez, ha recibido muchas palabras de aliento y apoyo, factor determinante en la motivación de cualquier competidor.

“Siento esa adrenalina, esas ganas de competir, de disfrutar todo lo que me he preparado, y por lo cual me he preparado tanto psicológicamente, principalmente y también físicamente”, refiere el entrevistado.

Deportes

Por otra parte, Sergio Ramos es un referente del deporte en el municipio de Jiménez, ya que por muchos años ha motivado y ayudado a decenas de personas a alcanzar sus objetivos dentro del mundo del levantamiento de pesas, además de contar con una gran trayectoria por su dedicación y constancia, que lo han llevado a destacar en el mundo de físicoculturismo en Jiménez y el estado de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!