Desde hace dos años, el Río Florido de Jiménez está seco

Desde hace dos años el Río Florido de Jiménez se encuentra seco debido a la falta de lluvias constantes que den paso a una crecida. De acuerdo a Jesús Flores, comandante de Protección Civil en Jiménez, desde dos hace que se registró la última crecida, y desde entonces, el lecho permanece seco y desértico.

Pese a que las lluvias en este mes han sido constantes en la zona sur de Chihuahua, estas no han sido suficientes para que el Río Florido vuelva a exponer su belleza, pues desde hace dos años lleva seco y desértico, dando un triste panorama de la situación que enfrentan los ganaderos y productores locales.

De acuerdo al titular de la Unidad Local de Protección Civil, Jesús Flores, la última crecida del Río Florido fue en agosto del 2022, y desde entonces ha dejado de correr el agua debido a la falta de lluvias, ocasionado por la sequía atípica que hay en el norte del país.

Según manifestó, desde entonces no el cuerpo de agua no ha pasado por este estrecho que recorre el perímetro de la Vieja Huejoquilla, y que según señaló, ha afectado la ganadería y la agricultura, pues al no haber lluvias, es difícil llevar a cabo estas actividades económicas primarias.

“La escasez del agua en nuestra región es un problema, si bien con una creciente del río Florido beneficiaria en mucho, tanto al campo como a quienes vivimos en la ciudad”, dijo el comandante de Protección Civil, quien lamentó que desde hace dos años “no ha querido llover”.

Es de recordar que durante el transcurso del año se han registrado lluvias torrenciales en Jiménez y hasta fuertes granizadas, sin embargo, esto no ha sido suficiente para que las presas de la región se rellenen, y a su vez, que los ríos vuelvan a cobrar vida.

No obstante, para esta temporada de lluvias se pronostican precipitaciones para las próximas horas, incluso, para este jueves la probabilidad de lluvia fue del 98 por ciento, para el viernes será del 100 por ciento, el sábado de 58 y el domingo con 49 por ciento de probabilidades de lluvias.

Sin embargo, de acuerdo a la plataforma de vigilancia que implementó la Junta Central de Aguas y Saneamiento en conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el resultado del día en Jiménez no registró milímetros de lluvia que superen los 0.5 mm.

Nota original de El Sol de Parral