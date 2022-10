Detectan supuestos casos de brujería en Panteón de Jiménez

De enero a agosto del año 2022, el departamento de Servicios Públicos de Jiménez ha detectado cinco casos de presunta brujería en las instalaciones del Panteón Municipal.

El director del departamento de Servicios Públicos de Jiménez, Jesús Cordero, expresa que los supuestos casos de brujería son realizados al momento de realizar limpieza a profundidad dentro de las instalaciones del Panteón Municipal antiguo, logrando remover objetos del suelo como fotos de personas marcadas con nombres; animales muertos de color negro, frecuentemente, perros y gatos; veladoras; envases con fotografías y hierbas, así como diversos objetos utilizados en ritos de ocultismo.

Así mismo, al caer la noche, los encargados del lugar han reportado la presencia de personas que son sorprendidas realizando "rituales", mismas que al ser descubiertas huyen del lugar, sin que hasta el momento se haya logrado la detención de algún individuo.

En una de las ocasiones, refiere el director de Servicios Públicos, se localizó al exterior una cabeza de color negra que correspondía a un perro, así como rastros de sangre, por lo que tuvo que ser retirada y limpiada el área donde se localizó.

Derivado de la implementación de un velador de planta al interior del Panteón Municipal de Jiménez, tales actos de brujería se han logrado contener, registrando en lo que va del año, únicamente cinco presuntas incidencias.

Así mismo, las leyendas urbanas cuentan que durante los últimos meses del año, es común ver de noche, al interior del antiguo panteón, a una viejecita vestida de color negro que deambula por los pasillos, para después prender una veladora en tumbas que ella escoge, desapareciendo luego de que la veladora se consume, por lo general durante la madrugada, adoptando la forma de un ave grande.

“Yo hace mucho me tocó verla, pero después de volverla a ver el año pasado, cuando yo limpiaba aquí la tumba de mi ser querido, ya de tarde-noche, me saludó y yo le respondí, pero tenía un rostro diferente. Me asusté y quede impactado, por lo que luego de terminar de limpiar, ya al ocultarse el sol, me fui inmediatamente”, narra un señor de 70 años de edad, quien pidió no ser identificado.

Pese a las decenas de leyendas que se vierten sobre apariciones en el Panteón Municipal, así como casos de brujería y hechos paranormales, una de las tumbas más icónicas que hasta el momento se desconoce sobre la verdadera historia, es la llamada "tumba de la mujer desnuda”; admirada por muchos, temida por otros.