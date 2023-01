Excesivo aumento a precio de consultas; de 81 a 500 pesos en Hospital Regional de Jiménez

Año nuevo, precios nuevos; así fue la sorpresa para jimenenses que se atienden por el rubro de Población Abierta en el Hospital Regional de Jiménez, que aumentó los costos de la consulta general.

De 81 pesos que costaba una consulta general, apenas durante el mes de diciembre del 2022; para enero del 2023, registró un incremento de 419 pesos.

De acuerdo a información de administradores del Hospital Regional de Jiménez, el incremento en la consulta general para población abierta, se debió a una homologación en todo el estado de Chihuahua.

“Ahora serán 500 pesos por consulta general, pero es algo que no nos corresponde, viene de Chihuahua el incremento”, comentó una administradora del Hospital Regional de Jiménez, quien a su vez, detalló que se continúa atendiendo de manera normal a derechohabientes del ISSSTE e IMSS.

Luego de que administrativos ajenos a la dirección del Hospital Regional, proporcionarán información sobre las nuevas tarifas, se buscó al director del nosocomio, Luis Martínez, quien por cuestiones personales, no se encontraba en su oficina.

Tras una larga espera de alrededor de 20 minutos, el director del Hospital Regional de Jiménez, Luis Martínez, no acudió al llamado de los medios de comunicación.

Así mismo, para los derechohabientes del Insabi, el servicio médico continúa de manera normal y sin un cobro adicional.

“Yo he venido aquí para atenderme en el Insabi y es un batallar, varias veces he querido hablar con el director pero es muy grosero; yo no cuento con ningún servicio médico y como el Insabi está muy mal, he tenido que pagar más de una vez, y ahora imagínese 500 pesos que me acaban de cobrar, no se me hace justo, ya que vivo al día”, refiere el testimonio de una usuaria, quien pidió mantener su identidad en el anonimato.

Hasta el momento, no existe un posicionamiento por parte de las autoridades de salud estatal respecto al incremento en la tarifa de 81 pesos a 500 pesos, para personas que deseen atenderse en población abierta.