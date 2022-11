Fallece en Jiménez niña rarámuri de dos años; tenía tres semanas con diarrea y gripe

Una niña de dos años de edad de la etnia Tarahumara, quién había emigrado del municipio de Balleza a la ciudad de Jiménez, falleció, luego de presentar por cinco días diarrea y un cuadro de gripe.

De acuerdo a información extraoficial refiere que, una niña de dos años de edad de la etnia Tarahumara, quien tenía cinco días de haber llegado junto con su familia de la comunidad de la Yerbabuena, municipio de Balleza, al municipio de Jiménez, falleció luego de presentar un cuadro de diarrea y gripe, el cual padecía desde hace tres semanas.

Los hechos ocurrieron en la calle Defensa Popular, No. 212, Col. Tierra y Libertad en ciudad Jiménez; al momento en que Zenaida C. C., de 20 años de edad, madre de una niña de nombre, A.C.C de dos años seis meses de edad, se percató de que la salud de su hija empeoró, por lo que llamo a los números de emergencia para pedir auxilio.

Al lugar de los hechos, arribaron paramédicos y rescatistas de la Cruz Roja Mexicana delegación Jiménez, quienes tras la inspección de la menor de edad, identificaron que ya no contaba con signos vitales.

Así mismo, según refiere información extraoficial, que tras las inspección de la menor de edad, no presentaba huellas de violencia, siendo la causa de la muerte, la enfermedad que padecía desde hace tres semanas, diarrea y gripe.

La unidad de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona Sur, se encargo de procesar la escena, trasladando el cuerpo de la menor a un anfiteatro local para realizar la necrocirugia de ley.

Por otra parte, en menos de una semana en el municipio de Jiménez se ha registrado la muerte de dos menores de edad de tan solo dos años, en circunstancias diferentes.

El primer hecho se registró, luego de que un menor de edad hombre de dos años, perdiera la vida al interior de una vulcanizadora, luego de que está se incendiaria por completo.

En lo que respecta al segundo caso, fue de una niña menor de edad de dos años, la cual por una enfermedad probablemente curable, diarrea y gripe, falleció.