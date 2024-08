Familiares exigen localización de tres hombres que desaparecieron hace siete años en Jiménez

El próximo 5 de agosto se cumplirán siete años desde que se registró la desaparición de tres varones en la ciudad de Jiménez, quienes hasta el momento, sus familiares no han detenido la búsqueda y el reclamo de justicia para cada uno de ellos, pues insisten en que deben ser localizados para esclarecer este hecho.

Se trata de Luis Manuel García Mosqueda quien al momento de la desaparición contaba con 34 años de edad, al igual que Jesús José López, quien al momento en que se reportó su desaparición, contaba con 50 años de edad, de acuerdo lo compartido por los propios familiares de los desaparecidos.

El tercero de ellos, es Luis Manuel Rojas Estrada, quien a pesar de no tener relación con los dos primeros, la familia de los tres afectados, se han unido en una causa en común para poder dar con el paradero de los tres, ya que desaparecieron cuando se encontraban en el municipio de Jiménez.

Foto: FGE

Sus familiares han realizado innumerables esfuerzos para obtener respuestas y justicia, incluyendo marchas, plantones y denuncias ante las autoridades locales y federales. A pesar de estos esfuerzos, las autoridades no han proporcionado un solo avance significativo en cada uno de los casos, lo que ha generado una creciente desesperación y frustración entre los familiares y la comunidad en general.

Desde el día de la desaparición, los familiares han denunciado la falta de acción y compromiso por parte de las autoridades, han señalado que las investigaciones han sido lentas y que no se han seguido todas las líneas de investigación posibles. Además, han criticado la falta de comunicación y transparencia, lo que ha incrementado la desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.

A lo largo de estos siete años, los familiares han recibido apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda de desaparecidos. Estos grupos han brindado asesoría legal, apoyo psicológico y han ayudado a visibilizar los casos en medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos conjuntos, la respuesta por parte de las autoridades ha sido mínima.

Foto: FGE

Una de las familiares, explicó que desde hace dos años, la carpeta de investigación de los tres desaparecidos fue turnada a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, ubicada en el municipio de Parral, pero a la fecha a pesar de que han recibido e iniciado la información correspondiente, no han brindado un solo avance sobre el paradero de los afectados.

“Ya son siete años y hasta ahorita no sabemos que paso con ellos, lo ultimo que supimos fue que se los llevaron a la fuerza del Parque Recreativo El Molino, supimos que había agentes involucrados y nadie nos dice nada, son siete años y ni una sola pista han tenido de nuestros familiares, entonces que hacen las autoridades para encontrar a los desaparecidos” compartió una de las afectadas.

Al momento siguen pidiendo que se puedan hacer rastreos, operativos para poder seguir con la búsqueda, pues incluso ha compartido que en repetidas ocasiones ha pedido intervención de este tipo, pero que las autoridades estatales, le han asegurado que no hay recursos, que no hay suficiente personal y que no se pueden hacer intervenciones por el momento, motivo por el cual han decidido a buscar por sus propios medios el paradero de los tres varones.

Foto: Pixabay / pexels.com

Sin embargo, tras haber iniciado diferentes manifestaciones, rastreos por su propios medios, fueron amenazados por un grupo criminal de Jiménez y se vieron a la necesidad de escapar del municipio y dejar todo lo que tenían para poder salvaguardar su integridad, pues no tenían un respaldo de alguna autoridad que pudiera terminar con esta presión.

Al momento luego de que se vieron limitados a poder realizar intervenciones de búsqueda, las familias afectadas, aseguran que ahora nadie los busca y que prueba de ello, son los siete años de impunidad que han vivido los afectados de estos hechos.