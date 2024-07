Identifican a hombre hallado sin vida en un domicilio de Jiménez

Identifican a un hombre que fue encontrado sin vida en un domicilio de la colonia Fátima en la ciudad de Jiménez el pasado 12 de septiembre del 2023; el hoy occiso fue identificado como Alfonso D. E. de 46 años de edad, quien fuera originario de El Tule.

Tras casi un año de trabajo por parte de los Servicios Periciales y de personal de la Fiscalía General del Estado, este jueves se informó que se terminó el protocolo para identificar un cuerpo que fue encontrado en un domicilio en Jiménez.

De acuerdo a la información, el pasado 12 de septiembre del 2023 la Fiscalía General del Estado en la zona sur atendió el reporte de una persona sin vida en la colonia Fátima en Jiménez, por lo que se trasladó personal del área de Forenses y Criminología para el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro.

No obstante, el sujeto no fue identificado en el momento debido a que no se contaba con mayor información, y fue mediante trabajos interdisciplinarios de parte de este órgano jurisdiccional en que se obtuvo la identidad del fenecido.

Según informó la Fiscalía este jueves, la identidad se logró conseguir derivado de los trabajos y diversas pruebas de medicina, antropología y lofoscopía forense, dando así el cierre de la carpeta de investigación.

En este sentido, se destacó que los análisis realizados por el equipo de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, permitió establecer la identidad del hoy occiso como Alfonso D. E., de 46 años de edad y originario de El Tule, Chihuahua.

Asimismo, los datos obtenidos mediante la necropsia de ley, se pudo conocer que la causa del fallecimiento fue por traumatismo craneoencefálico.

Concluidos los protocolos de localización, el cuerpo fue entregado a sus familiares para la realización de sus funerales.

